CVM Tomis a făcut primul pas spre finala DA1

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a făcut primul pas spre finala Diviziei A1 la volei masculin, reuşind să învingă ieri, fără drept de apel, pe Dinamo Bucureşti, scor 3:0 (25:16, 25:14, 25:18), după 68 de minute de joc, în primul meci din semifinala play-off-ului, programată în sistemul „cel mai bun din cinci partide”. Al doilea meci va avea loc astăzi, de la ora 15.00, tot în Sala Sporturilor din Constanţa (intrarea spectatorilor este gratuită), iar următoarele trei jocuri sunt programate în 2 şi 3 aprilie, la Bucureşti, respectiv în 6 aprilie, la Constanţa. Meciurile 4 şi 5 se dispută doar dacă este necesar. În cealaltă semifinală a turneului 1-4 se întâlnesc SCM U. Craiova şi CSVM Zalău. Primele două partide vor avea loc la Craiova, astăzi (ora 17.45, în direct pe Digi Sport 3) şi mâine (ora 19.00, în direct pe Digi Sport 2). Tot astăzi vor avea loc şi primele meciuri din semifinalele turneului 5-8 (se joacă în sistemul „cel mai bun din trei partide”): Ştiinţa Explorări Baia Mare - Arcada Galaţi (ora 16.30) şi Unirea Dej - Phoenix Şimleul Silvaniei (ora 17.00).

RODRIGUEZ - “OMUL MECIULUI” Prima dispută a seriei CVM Tomis - Dinamo a fost un meci dominat cap-coadă de formaţia gazdă, care înainte de joc a prezentat spectatorilor din Sala Sporturilor trofeul câştigat sâmbătă la Piatra Neamţ, a opta Cupă a României din palmaresul clubului. Pe teren, voleibaliştii constănţeni au făcut în dese rânduri spectacol, reducând formaţia care a ocupat locul 4 în sezonul regulat la statutul unei echipe de play-out! În primul set, oaspeţii au ţinut pasul până la primul time-out tehnic (8:7), după care Tomis s-a distanţat la 14:9 şi 19:11. În setul secund, gazdele au pornit ca din puşcă (8:2, 10:3, 13:4) graţie unui serviciu foarte bun. Bucureştenii au reacţionat în ultimul set, în care au condus cu 13:9, dar Tomis a revenit la 14:13 şi apoi „s-a dus” la 23:16! Statistica a reliefat superioritatea constănţenilor la toate capitolele: serviciu (7-0 a fost raportul aşilor!), atac, preluare sau blocaj (8-3). „Omul meciului” a fost Israel Rodriguez, care a realizat 17 puncte (14 atacuri, doi aşi, un blocaj) şi a reuşit câteva execuţii formidabile, aplaudate generos de public.

„NU VREAU SĂ NE PLICTISIM UNII DE ALŢII!” „A fost un joc mai uşor decât ne-am aşteptat, pentru că până acum nu am bătut pe Dinamo cu 3:0. În acest sezon am avut meciuri complicate cu ei, cu nervi, cu multe probleme, dar astăzi (n.r. - ieri) a fost foarte lejer. Asta pentru că i-am tratat cu foarte multă seriozitate. Noi am jucat acelaşi volei dintotdeauna, dar ne aşteptam de la ei la o replică mai bună. Sperăm să încheiem această serie cât mai repede, să nu apuce jucătorii de la Dinamo să se plictisească de noi şi nici noi de ei. Avem cel puţin patru meciuri consecutive cu ei şi nu vrem să prelungim această agonie”, a declarat Andrei Spînu, centrul Tomisului.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov 3p - Nemec 11p, Spînu 9p (3 blocaje), Laza 5p, Rodriguez 17p, Bahov 9p şi Ivanov - libero (au mai jucat: D. Pavel 3p şi Stoian 1p); Dinamo (antrenor Daniel Rădulescu): Despotovski 1p - Ontere 14p, Mureşan 1p, Şoloc 5p, Brcic 7p, Drăghici 2p şi Gavrilovic - libero (a mai jucat Roman 3p). Au arbitrat: Mirel Zaharescu şi Nicolae Marin (ambii din Galaţi).

