CVM Tomis are de jucat două meciuri în 24 de ore

08:42:42 / 22 Februarie 2014

Mai mult, nu stiu cat de des urmariti competitia de volei transmisa de Digi Sport. Veti auzi comentariile lui Narcis Selaru si ale lui Marius Cata Chitiga saltand in slavi pe Dinamo, pe Zalau, pe Baia Mare, chiar impotriva evidentelor. Habar n-au despre performantele CVM-ului, sau daca au habar, le amintesc in treacat, la "si celelalte". Nagy e cel mai bun "fals" din tara, centrii lui Dinamo sunt extraordinari, ai Zalaului si Craiovei, si mai si, in conditiile in care Constanta defileaza in campionat. Daca ati urmarit Zalau-Constanta, at putut auzi un comentariu, ca si cum victoria noastra cu 3-0 a fost o intamplare. Rezultatele din Liga Campionilor sunt minimizate, cele din Cupa CEV, la fel, chiar daca CVM a ramas singura echipa romaneasca in competitie. Au catadixit sa transmita Dinamo cu rusoaicele de la feminin, dupa 0-3 in tur, dar i-a durut in paispe de meciul Constantei cu turcii, dupa ce deja castigasem cu 3-1 la Ankara. Vorbind despre Federatie, umbla numai cu strambe de genul "minim doi romani in teren", chiar daca tanara generatie poate fi atrasa la sala, la volei, numai vazand sport de calitate. Am vazut Constanta la Bucuresti, cu CSM-ul, jucand cu rezervele, cu 4,5, chiar 6 romani in teren, cu Aciobanitei la nici 17 ani, peste nivelul unor extreme cu ani de volei in spate. Copii astia nu pot creste decat langa jucatori de valoare, nu langa niste mediocri, ca sa fiu indulgent. Copilul asta, la vrsta lui, intelege ce efort trebuie sa depuna la antrenament sa sparga blocajul unor superjucatori, precum Nemec, Jekov, sau anul trecut Gonzales. Nu e lucru marunt sa-ti plece coordonatorul de la echipa la Bre Banca Lanutti Cuneo, sa-l inlocuiasca pe Grbic. Dar nici Federatia, nici Digi Sport nu inteleg lucrurile asa. Drept dovada, numesc antrenor la Nationala un personaj, tot respectul pentru cati jucatori a lansat in voleiul national, dar care acum se zbate la o echipa submediocra si care nu si-a depasit conditia de "runner-up". Cat e de greu sa-l naturalizezi pe Bahov, dat "de prost" de la Dej si de la Constanta, acum cativa ani, si luat titular de echipa campioana a Bulgariei, doi ani la rand? Ar fi multe de spus, dar cloaca de la Federatie are alte prioritati.