CVM Tomis, campioana României !

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a devenit, vineri, noua campioană a voleiului masculin românesc! Învingînd cu 3-1 pe Steaua, în prima partidă a turneului de la Bucureşti, voleibaliştii Tomisului şi-au asigurat titlul înaintea ultimelor două meciuri rămase de jucat, demonstrînd că alcătuiesc cea mai valoroasă echipă din ţară.

“Este un sentiment de împlinire faptul că ne-am îndeplinit obiectivul pe care l-am fixat acum patru ani şi jumătate, cînd am preluat clubul împreună cu Consiliul Local Municipal Constanţa. Ţin să le mulţumesc şi celorlalţi sponsori care au fost alături de noi. Vom păstra acest nucleu de jucători dar vom şi întări echipa în vară şi sperăm să putem ajunge în Liga Campionilor”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.

Este o premieră absolută pentru voleiul de pe Litoral, performanţă obţinută după doi ani în care constănţenii s-au clasat pe locul al doilea, la egalitate de puncte cu învingătoarele, dar cu setaveraj inferior. Anul acesta însă, voleibaliştii noştri şi-au asigurat titlul în avans, înaintea ultimelor două meciuri rămase de jucat, graţie victoriei obţinute în faţa Stelei, în partida care a deschis turneul play-off de la Bucureşti, ultimul din Divizia A1 la volei masculin. Conform aşteptărilor, echipa antrenată de Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov şi-a impus superioritatea în duelul cu Steaua, cîştigînd cu 3-1, după ce bucureştenii şi-au adjudecat primul set. Jucătorii Tomisului au sărbătorit cu o horă a bucuriei cîştigarea titlului, mulţumind, totodată, şi susţinătorilor fideli, care i-au încurajat în partida de vineri.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenori: Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov): Ilieş - Erkan, Began, Ivkovic, Gabrych, Ashlei, libero: Tănăsescu (au mai jucat: Gontariu, M. Pavel şi D. Pavel); Steaua (antrenori: Daniel Banu şi Sorin Macavei): Andrieş - Oancea, Huţuleac, Radu Şerban, Roşu, Grigorie, libero: Ilie (au mai jucat: Toboşi, Toma şi Cîrlan). Au arbitrat: Benone Vişan şi Cornel Malaxia (ambii din Bucureşti).

În al doilea meci de vineri, Volei Club Municipal Piatra Neamţ a învins, cu 3-1, pe Dinamo. Sîmbătă, CVM Tomis întîlneşte pe Dinamo, iar duminică pe VCM Piatra Neamţ, partidă la finalul căreia constănţenii vor primi cupa, medaliile şi tricourile de campioni.

Voleibaliştii Tomisului, fericiţi după cîştigarea titlului

“După atîtea titluri de vicecampion, am reuşit, în sfîrşit, să devin şi campion al României. Este un sentiment extraordinar şi abia aştept să realizăm eventul”, a declarat, la finalul partidei cu Steaua, căpitanul Tomisului, Radu Began. Sergiu Ilieş, coordonatorul de joc aflat la a cincea medalie de campion, speră să nu se oprească aici: “A fost o victorie obţinută mai greu decît ne aşteptam, dar pînă la urmă contează că am cîştigat meciul cu Steaua şi ne-am asigurat titlul. Am ieşit campion pentru a cincea oară şi sper să nu fie şi ultima”. Antrenorul Jorge Cannestracci era fericit pentru acest prim succes important din cariera sa, mulţumind fanilor pentru susţinerea din acest campionat: “Steaua s-a mobilizat astăzi, şi-a apărat şansele, iar jucătorii mei au fost puţini nervoşi. De aceea jocul nostru a suferit în primul set. Sînt fericit că am adus acest prim titlu pentru Constanţa, titlu pe care îl dedic fanilor noştri, dar şi fiicei şi soţiei mele”.

Rezultate

Vineri, 27 aprilie

CVM TOMIS - STEAUA 3-1 (20-25, 26-24, 25-22, 25-22)

VCM Piatra Neamţ - Dinamo 3-1 (25-17, 20-25, 25-20, 25-18)

Programul partidelor

Sîmbătă, 28 aprilie

ora 16.00: VCM Piatra Neamţ - Steaua

ora 18.00: CVM TOMIS - Dinamo

Duminică, 29 aprilie

ora 9.00: CVM TOMIS - VCM Piatra Neamţ

ora 11.00: Dinamo - Steaua

Clasament turneul play-off

1. CVM TOMIS 16 13 3 45:18 29

2. Dinamo Bucureşti 16 10 6 39:30 26

3. VCM Piatra Neamţ 16 8 8 29:31 24

4. Steaua Bucureşti 16 1 15 13:47 17