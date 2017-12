CVM Tomis, la primul set pierdut acasă

Ieri, în etapa a 20-a din Divizia A1 la volei masculin, ultima intermediară din sezonul regulat, Club Volei Municipal Tomis a jucat, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu Dinamo Bucureşti, formaţie de care a dispus cu 3:1 (27:29, 25:20, 25:19, 25:23). Practic, pentru constănţeni a fost ultimul meci dificil din prima parte a campionatului, iar cele trei puncte cucerite le-au asigurat câştigarea în avans a sezonului regulat. Cu doar o victorie de trei puncte în deplasările la Piatra Neamţ şi Cluj-Napoca, campionii acumulează 51 de puncte, în timp ce următoarele două clasate, Zalăul şi Craiova, pot strânge maximum 50, respectiv 49.

Dinamo, care va încheia probabil pe locul 4, a venit la Constanţa cu ambiţia de a obţine cel puţin un punct şi a câştigat primul set, graţie abilităţii cu care a fructificat mingile recuperate şi a numeroaselor greşeli comise de gazde (la 27 egal, Nemec şi Rodriguez au atacat în aut!). Cu Dragoş Pavel în locul lui Bahov (intrat la 22:22 în primul set, apoi la 3:3 în al doilea şi rămas până la final), Constanţa a arătat mai bine şi, chiar dacă oaspeţii au condus cu 12:8, setul secund i-a aparţinut la cinci puncte diferenţă. Nemec şi-a intrat încet-încet în mână, la fel şi Rodriguez, iar blocajele încheiate cu punct s-au înmulţit. Zhekov şi-a găsit din ce în ce mai bine trăgătorii, bucureştenii au început să greşească execuţii simple, iar publicul constănţean a sărbătorit împreună cu echipa a 16-a victorie în 17 partide. Dinamo a rămas cu satisfacţia de a fi luat Tomisului două seturi dintre cele şase pierdute în acest campionat.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov 4p - Nemec 23p, Spînu 11p, Stancu 5p, Rodriguez 19p, Bahov 2p şi Ivanov - libero (au mai jucat: D. Pavel 9p, Massinatori 5p şi Tănăsescu); Dinamo (antrenor Daniel Rădulescu): Despotovski 4p - Ontere 24p, Mureşan 7p, Şoloc 13 (5 blocaje), Brcic 14p, Drăghici 6p şi Gavrilovic - libero (a mai jucat Dobre).

DECLARAŢII DUPĂ MECI „Meciul nu a fost atât de lejer pe cât ne aşteptam, dar trebuie să recunoaştem că Dinamo este o pretendentă la podium, o echipă care şi-a arătat valoarea. Important este că am obţinut o victorie care ne dă încredere pentru faza următoare a campionatului şi pentru meciurile din Cupele Europene care urmează” - Sergiu Stancu (jucător CVM Tomis).

„A fost chiar un meci foarte greu, aşa cum era şi de aşteptat, pentru că Dinamo este o echipă bună şi de fiecare dată am avut mult de muncit ca să-i învingem. Locurile din clasament ar fi arătat că avem o misiune uşoară astăzi (n.r. - ieri), dar nu a fost aşa” - Andrei Spînu (jucător CVM Tomis).

„Am avut o şansă mare de a cuceri măcar un punct, dar au fost câteva momente-cheie când a trebuit să jucăm foarte bine, nu am reuşit şi... asta a fost. Constanţa are o echipă foarte bună şi nu pot spune dacă noi am greşit în fazele respective sau dacă adversarii nu ne-au dat voie să facem punctele acelea” - Filip Despotovski (jucător Dinamo).

„Nu am făcut un meci foarte bun, iar Dinamo a jucat fără presiune, pentru că nu avea nimic de pierdut. Importantă rămâne victoria, ca să nu avem vreo emoţie cu primul loc în campionat, înaintea partidelor cu Paris Volley, de săptămâna viitoare” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

Celelalte rezultate din etapa a 20-a: Universitatea Cluj - VCM LPS Piatra Neamţ 0:3 (21:25, 16:25, 20:25); Arcada Galaţi - CSM Agronomia Bucureşti 3:0 (25:18, 25:14, 25:19); Unirea Dej - SCM U. Craiova 0:3 (19:25, 21:25, 36:38); Phoenix Şimleul Silvaniei - CSVM Zalău 0:3 (14:25, 26:28, 21:25). Ştiinţa Explorări Baia Mare a stat.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 48p/17j (setaveraj 48:6); 2. CSVM Zalău 44p/18j (45:14); 3. SCM U. Craiova 40p/17j (44:17); 4. Dinamo Bucureşti 35p/18j (40:24); 5. Explorări Baia Mare 34p/18j (36:25); 6. Unirea Dej 33p/18j (38:27); 7. Arcada Galaţi 20p/18j (22:37); 8. Phoenix Şimleu 17p/18j (24:41); 9. VCM Piatra Neamţ 16p/17j (24:39); 10. CSM Bucureşti 5p/18j (7:52); 11. U. Cluj 2p/19j (10:56).

