CVM Tomis nu a cedat niciun set la Baia Mare

Etapa a 16-a din Divizia A1 la volei masculin a fost prefaţată, vineri, de cel mai interesant joc al rundei, în care liderul clasamentului, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, a jucat pe terenul Ştiinţei Explorări Baia Mare. Deşi se întâlneau ocupantele locurilor 1 şi 4, partida a fost controlată clar de formaţia constănţeană, iar rezultatul final este elocvent: Ştiinţa Explorări - CVM Tomis 0:3 (19:25, 22:25, 20:25).

În primul set, campionii au făcut diferenţa cu blocajul şi cu inspiraţia la fileu a lui Nemec, care a punctat din aproape toate pasele primite! De la 7:5 pentru gazde, scorul a devenit 7:11, pe serviciul lui Rodriguez, iar oaspeţii au ştiut să-şi păstreze acest avans până la final. Băimărenii s-au ţinut aproape de adversari pe parcursul setului secund, în care chiar au condus la un moment dat cu 14:11. Pe serviciul lui Rodriguez, Tomis a recuperat de la 15:12 la 15:16, iar gazdele n-au mai izbutit să revină. Ultimul set a fost echilibrat până la al doilea time-out tehnic, când voleibaliştii constănţeni au forţat din nou, iar Explorări nu a avut replică.

„A fost o victorie normală, după un meci normal de campionat, chiar dacă echipa începe să arate puţin oboseală. Este şi normal, pentru că suntem pe drum de luni, am jucat miercuri la Şimleu, vineri la Baia Mare, acum ne întoarcem la Constanţa, iar marţi vom pleca la Ankara. Nu am reuşit cel mai bun joc al nostru, dar am câştigat destul de lejer”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev, care a anunţat că libero-ul Vladislav Ivanov, accidentat înaintea meciului de la Şimleu, are şanse bune de a juca la Ankara. Partida cu Maliye Milli Piyango, contând ca manşă tur din Challenge Round-ul Cupei CEV, este programată miercuri, de la ora 17.30, în capitala Turciei. Returul cu Maliye va avea loc în data de 13 februarie, la Constanţa, de la ora 18.00.

Au evoluat - Explorări (antrenori Marius Botea şi Sorin Pop): Răileanu - Negrean, Socaciu, Cuciureanu, Suson, Ţuţea şi C. Tofan - libero (au mai jucat: Moisa şi Veber); CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov - Nemec, Stancu, Spînu, Rodriguez, Bahov şi Tănăsescu - libero.

Alte trei partide ale etapei a 16-a sunt programate sâmbătă, după cum urmează: Universitatea Cluj - CSVM Zalău (ora 14.00); Dinamo Bucureşti - CSM Agronomia Bucureşti (ora 14.30); Arcada Galaţi - Phoenix Şimleul Silvaniei (ora 17.00). Meciul VCM LPS Piatra Neamţ - SCM U. Craiova a fost amânat pentru data de 5 februarie. Unirea Dej stă.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 39p/14j (setaveraj 39:5); 2. CSVM Zalău 33p/13j (33:9); 3. SCM U. Craiova 28p/13j (32:16); 4. Explorări Baia Mare 28p (30:20); 5. Dinamo Bucureşti 26p (30:19); 6. Unirea Dej 25p/13j (28:18); 7. Phoenix Şimleu 15p (20:30); 8. Arcada Galaţi 14p/12j (15:25); 9. VCM Piatra Neamţ 11p/13j (16:31); 10. CSM Bucureşti 3p/13j (3:37); 11. U. Cluj 0p (6:42).

SPONSORI CVM TOMIS

Conpress Group, Polaris M Holding, Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Zip Escort, Telegraf, Pozimed, Lakeview, Transport Trade Services, Aqua Carpatica, Verasig, Telegraf Advertising, Neptun TV, Expertissa Constanţa, Restaurant Temple, Hotel Flora