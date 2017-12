CVM Tomis, patru titluri şi o Cupă a României

Sezonul 2012-2013 este pentru Club Volei Municipal Tomis Constanţa cel mai fructuos din istoria clubului. După ce seniorii au câştigat campionatul (pentru a patra oară) şi Cupa României (pentru a şaptea oară), iar juniorii (în premieră) şi cadeţii (pentru a doua oară consecutiv) au devenit campioni naţionali, iată că şi echipa de speranţe a clubului de la ţărmul mării s-a impus, pentru a doua oară consecutiv, la această categorie de vârstă.

Formaţia de speranţe de la CVM Tomis (antrenori Iulian Rădulescu şi Cezar Aciobăniţei) şi-a apărat titlul cucerit anul trecut la Topliţa, devenind campioană naţională pentru al doilea an consecutiv. În turneul final al Campionatului Naţional rezervat speranţelor (jucători născuţi în 1998 şi mai mici), desfăşurat la Bucureşti, în perioada 22-26 mai, CVM Tomis a înregistrat victorii pe linie, pierzând doar trei seturi. Speranţele Tomisului au înregistrat următoarele rezultate - în Seria a II-a: 3:0 (25:8, 25:9, 25:16) cu CNNT Craiova - miercuri, 3:0 (25:10, 25:11, 25:13) cu CSS 2 Bucureşti - joi şi 3:1 (25:17, 25:20, 22:25, 25:19) cu CSS 2 Baia Mare - vineri; în semifinale: 3:1 (28:30, 25:18, 25:4, 25:20) cu CSS “Nicu Gane” Fălticeni; în finala mare: 3:1 (25:21, 21:25, 25:16, 25:20) cu LPS Bihorul Oradea.

Iată şi lotul echipei constănţene din turneul final de la Bucureşti: Radu Dediulescu (cpt.), Cătălin Aciobăniţei, Edvin Ali, Andrei Jieanu, Dogan Baiburi, Ovidiu Darlaczi, Răzvan Minghiraş, George Luţu, Sebastian Ivan, Eduard Popa, Eduard Ionescu şi George Popescu. Dediulescu, Cătălin Aciobăniţei, Edvin Ali, Jieanu şi Ionescu au câştigat titlul la speranţe şi anul trecut, iar Dediulescu, Cătălin Aciobăniţei şi Darlaczi au devenit în acest an campioni şi cu echipa cadeţilor. În turneul final de la Bucureşti, Cătălin Aciobăniţei a fost desemnat cel mai bun coordonator de joc, iar Radu Dediulescu, ca şi anul trecut, cel mai bun centru.

„Ne doream foarte mult să câştigăm, dar ne temeam puţin, deoarece echipa nu era omogenă. Am reuşit să ne concentrăm, ne-am organizat bine şi în final am învins. A fost greu, dar am demonstrat că suntem cea mai bună echipă”, a declarat antrenorul principal Iulian Rădulescu, ajuns la al 18-lea titlu de campion al României la nivelul juniorilor, cadeţilor şi speranţelor, la care se adaugă opt medalii de argint şi şase de bronz.