Dacă nu se face treabă, PSD Constanţa iese de la guvernare

PSD este pregătit în orice moment să iasă de la Guvernare dacă partenerii de coaliţie nu vor respecta protocolul. Cel puţin aşa a reieşit din declaraţia de ieri a primarului Radu Mazăre, preşedinte al PSD Constanţa. El a declarat, într-o conferinţă de presă, că, dacă se va pune problema ieşirii de la guvernare şi partidul din care face parte nu va fi de acord, atunci el va ieşi singur şi-l va retrage şi pe ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, propus de PSD Constanţa. „Nu ştiu ce să zic, e prematur. N-aţi văzut cum e politica românească? Bălmăjită de la o zi la alta! Deocamdată, pornesc cu bune intenţii, că facem treabă. Aşa mi-au lăsat impresia şi ceilalţi, că vor să facă“, a afirmat liderul judeţean social-democrat. Mazăre a mai spus că-şi menţine părerea potrivit căreia Traian Băsescu putea fi dat jos numai dacă PSD rămînea în opoziţie. „Cum curentul şi opinia majoritară în PSD au fost să se intre la guvernare, am intrat la guvernare. Vrînd, nevrînd, cum se spune! Dacă am intrat la guvernare, trebuie să încercăm să facem lucruri bune din postura în care sîntem. Deşi nu are nicio legătură una cu alta şi e prematur să vorbesc despre asta, vă spun că în niciun caz nu îl vom sprijini pe Băsescu. Cum să-l sprijin eu pe Băsescu? Asta-i culmea!“, a spus Mazăre. Liderul PSD Constanţa a afirmat că nu este ca Băsescu, să fie într-un război continuu. „Sigur, dacă nu am ce să fac, stau în război şi mă bat pe viaţă şi pe moarte. Dar prefer să fie linişte şi să fac treabă, să construiesc anumite lucruri. Dacă aşa au căzut cărţile, de am intrat la guvernare fără să doresc acest lucru, sîntem la guvernare şi trebuie să facem lucruri bune“, a completat Mazăre.