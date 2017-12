Dacă se amână acordarea de certificate verzi, preţul energiei va creşte

Amânarea acordării unor certificate verzi pentru producătorii de energie regenerabilă va avea efectul invers celui scontat de stat, preţul final urmând să crească, potrivit lui Zoltan Nagy-Bege, membru în Consiliul de Administraţie al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). „Amânarea va duce la creşterea preţului certificatelor verzi şi va creşte şi preţul energiei electrice. Atunci, ce am câştigat într-o parte pierdem în cealaltă parte, adică la preţul energiei. Fiecare consumator contribuie la schema de sprijin cu 53 lei pe MWh. Efectul suspendării certificatelor se va vedea când certificatele se vor reîntoarce în piaţă, iar consumatorul va plăti mai mult decât dacă am fi lăsat schema să funcţioneze. Ordonanţa de Urgenţă a ieşit plină de greşeli“, a declarat, ieri, Zoltan Nagy-Bege. Guvernul a decis, la începutul lunii iunie, că producătorii de energie regenerabilă vor primi până în 2017 mai puţine certificate verzi. Guvernul sprijină producţia de energie verde prin certificate verzi, care se acordă producătorilor în funcţie de câtă energie produc şi livrează în reţele. Nagy-Bege a adăugat că, în opinia sa, România s-a apropiat deja de limitele din acest domeniu, iar Comisia Europeană (CE) nu ar trebui să permită scheme de sprijin atât de generoase pentru producţia de energie regenerabilă. „Americanii râd de noi pentru că ne încăpăţâm să mergem în această direcţie, în condiţiile în care în UE sunt ţări ca România, Bulgaria, Slovacia sau Ungaria, unde puterea de cumpărare nu e aceeaşi ca în Germania. CE poate că nu ar trebui să permită scheme de sprijin atât de generoase. Simt, iar asta este o opinie personală, că deja ne-am apropiat de limitele pe care le avem în acest domeniu, limite de consum şi de echilibrare. Ar fi o strategie greşită să încercăm să stimulăm consumul“, a continuat Nagy-Bege. El a adăugat că toţi consumatorii ar trebui să ia măsuri de eficienţă energetică. De asemenea, legislaţia prevede că parcurile fotovoltaice construite pe terenuri agricole nu vor mai primi certificate verzi. Potrivit lui Nagy-Bege, această măsură a fost luată pentru a stopa „nebunia panourilor fotovoltaice“. „Nu este vorba de a proteja terenurile agricole, ci de a stopa această nebunie a panourilor fotovoltaice de zeci de MW. Nu este normal, pentru că aceste parcuri nu sunt în apropierea locurilor de consum. Consumul de energie scade, am ajuns chiar la sub 4.000 MW. Cea mai mare limită este consumul şi la energie electrică, şi la gaze. Dacă nu avem consum, nu avem ce face cu această energie sau aceste gaze naturale“, a mai spus el.