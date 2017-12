Dacia, lider în programul Rabla

Programul Rabla revitalizează vînzările de automobile Dacia. Nu a trecut decît o lună de la startul primei etape a programului şi cererea tot mai mare pentru maşini a determinat Ministerul Mediului să stabilească o cotă suplimentară de 1.731 de unităţi pentru Dacia. „Cererea foarte mare pentru Dacia ne-a determinat să dublăm alocarea pentru această marcă, încă din această etapă. Astfel, am decis să redistribuim din cotele care au fost cerute pentru alte mărci, dar care nu au fost îndeplinite\", a declarat ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. Acesta a adăugat că, în iunie, cînd va demara a doua etapă a programului de casare a parcului auto vechi, cei care nu şi-au atins ţintele nu vor mai putea cere la fel de multe unităţi. Dacia şi-a atins cota alocată, de 1.731 de maşini, încă din primele două săptămîni de derulare a primei etape a programului, ce se va încheia pe 29 mai. De altfel, mărcile Dacia, Renault-Nissan, Hyundai, Opel şi Chevrolet au primit cele mai mari cote în cadrul primei etape a programului Rabla, cîte 1.731 de unităţi fiecare. Ford are alocate 1.632 de unităţi, Skoda - 1.625, Volkswagen - 1.578, Peugeot - 1.566 de unităţi, Fiat - 1.410 şi Suzuki - 1.410 şi 1.262. Seat a obţinut 650 de locuri, Toyota - 519 unităţi, Mazda - 366 maşini, iar Citroen - 317 unităţi. Totodată, Kia a primit 260 de locuri, iar cota Mitsubishi se ridică la 156 de unităţi. Cele mai puţine mărci le-au primit Lada şi Honda, cîte două fiecare. Nicolae Nemirschi a precizat că prima de casare, stabilită la 3.800 lei, în creştere de la 3.000 lei cît a fost în 2008, nu va fi majorată în acest an, însă programul Rabla ar putea fi extins la persoanele juridice, dacă va primi acordul Ministerului de Finanţe. Programul Rabla se va derula în trei etape în acest an - pînă pe 29 mai, de la 1 iunie la 31 august şi de la 1 septembrie pînă pe 11 decembrie, pentru fiecare etapă fiind alocate cîte 76 milioane lei (respectiv pentru cîte 20.000 de maşini), iar bugetul total pentru acest an este de 228 milioane de lei.