Dacii și romanii se pregătesc să pună stăpânire pe Constanța

98 de... daci, romani și gladiatori de la patru asociaţii de reconstituire istorică din țară - Terra Dacica Aeterna din Cluj, Asociaţia Culturală Tomis din Constanţa, Asociaţia Culturală Geto-Dacii din Moldova din Iaşi şi Geto-Dacii Sudcarpatici din Piteşti - vor participa, anul acesta, la cea de-a V-a ediție a Festivalului Antic Tomis, care se va desfășura timp de trei zile, de vineri până duminică, la Constanța, dar și în Mamaia.

ULTIMA ÎNTÂLNIRE CU TOMIRIS!

„Este un eveniment foarte așteptat, foarte iubit, are mii de fani. Ne vom reîntâlni cu dacii și romanii, cu istoria antică a cetății Tomis și, pentru ultima dată, cu regina Tomiris (...) Nu aș vrea să leg acest festival de numele meu”, a spus președintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc, luni, în sala „Vasile Canarache” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Aceasta a menționat că rochia reginei Tomiris este o creație marca Licor, semnată de Liliana Cornilă. „Pentru ultima dată, o readucem din legende şi istorie pe cea pe care Herodot, Iordanes, Voltaire, Shakespeare, Mircea Eliade, Mihai Eminescu şi alți istorici sau scriitori o evocă în paginile şi scrierile lor. În acest an, publicul are ocazia să îşi ia rămas bun de la Tomiris, ea se întoarce în legendă şi lasă ca misiune, comunităţii oraşului şi conducătorilor săi, continuarea organizării Festivalului Antic Tomis, peste timp. Trebuie să învăţăm să ne cunoaştem şi preţuim istoria, pentru a ne putea construi viitorul. Vivat Tomis!”, a menționat Corina Martin.

FESTIVALUL, ÎNREGISTRAT LA OSIM DE ASOCIAȚIA LITORAL - DELTA DUNĂRII

„Voi lăsa acest festival în mâinile comunității culturale a orașului Constanța. Primăria Municipiului Constanța și Consiliul Județean Constanța trebuie să fie parte din această echipă”, a subliniat Corina Martin. Aceasta a menționat însă că Festivalul Antic Tomis se va desfășura și anul viitor, ca și la edițiile anterioare, sub auspiciile Asociației Litoral - Delta Dunării, deoarece evenimentul cultural a fost înregistrat la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci). „Era obligația noastră morală de a avea grijă de numele și de imaginea acestui festival”, a explicat Martin.

DOUĂ PARADE MILITARE ȘI CIVILE

Festivalul va începe vineri, 26 august, la ora 12.00, în Parcul Tăbăcărie, cu ateliere de reconstituire istorică, demonstraţii tactice, antrenamente militare cu public, teatru pentru copii şi alte evenimente. Ceremonia de deschidere este însă programată la ora 17.30, în „cel mai important punct istoric al orașului Constanța”, Piaţa Ovidiu, fiind precedată, de la ora 17.00, de o paradă a trupelor militare şi civile pe traseul: Parcul Arheologic Constanța (intrarea de pe bd. Ferdinand) - Prefectura Constanţa - bd. Tomis - Statuia „Lupoaica” - Piaţa Ovidiu. Seara, de la ora 19.00, Parcul Tăbăcărie va fi scena reconstituirii unei bătălii între daci şi romani.

Sâmbătă, 27 august, de la ora 10.00, constănțenii de toate vârstele sunt invitați la atelierele de reconstituire istorică din Parcul Tăbăcărie. Între orele 15.00 - 16.00 va avea loc un spectacol de teatru pentru copii, urmat de demonstraţii tactice şi antrenamente militare cu public. Ziua de sâmbătă va fi dedicată și turiștilor din stațiunea Mamaia, la ora 19.30 fiind programată o paradă antică pe traseul Piaţeta Casino - Piaţeta Perla. Pe scena din Piaţeta Perla organizatorii au pregătit o surpriză pentru public.

Duminică, în cea de-a treia zi a festivalului, atelierele de reconstituire istorică vor începe de la ora 10.00, în programul zilei fiind incluse, până la ora 14.00, demonstraţii tactice și antrenamente militare cu public. Ceremonia de închidere a Festivalului Antic Tomis este programată de la ora 15.00, dar atelierele de reconstituire istorică vor continua până la ora 21.00. Toate activităţile din ziua de duminică se vor desfăşura în Parcul Tăbăcărie. „Dedicăm această ediție în primul rând copiilor”, a menționat Corina Martin.

Referindu-se la „istoria” Festivalului Antic Tomis, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, a amintit: „A fost un proiect iniţiat şi propus de către Dan Frigioiu - agenţia de publicitate Groove Hour, pentru care am luptat să găsim finanţare şi să îl transformăm în realitate în 2012, atunci când ne-a fost propus. Nimeni până atunci nu îşi asumase realizarea unui asemenea eveniment istoric la Constanţa. Mă bucur nespus că am reușit să facem din acest festival un eveniment care reuneşte zeci de mii de fani şi susținători şi care atrage atât de multă simpatie şi interes din partea turiştilor şi constănţenilor”.

Festivalul Antic Tomis este organizat de Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa. Bugetul festivalului antic este de aproximativ 38.000 de lei, provenind din bugetul asociației și al sponsorilor. Celor patru asociații de reconstituire istorică li se vor alătura Cercetașii Marini, dar și jurnalistul Cristian Cealera, care își va prezenta cărțile inspirate de legende dobrogene.

