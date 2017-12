De astăzi, tîrg de credite la Constanţa

Începînd de astăzi, pe perioada a trei zile, Muzeul de Artă din Constanţa este gazda Tîrgului de credite - CreditEXPO. Manifestarea este un prilej de prezentare a celor mai noi oferte de creditare disponibile la bănci, IFN-uri şi brokeri de credite. Tîrgul reprezintă cea de-a doua manifestare expoziţională de acest gen, care, de această dată, are loc la Constanţa, după ce primul tîrg a fost organizat, anul trecut, la Bucureşti. Într-un comunicat de presă al organizatorilor - agenţiile de relaţii publice şi comunicare Creative Brand Communication şi Plus Media, la a doua ediţie a expoziţiei sînt aşteptaţi peste 1.500 de constănţeni. Cea de-a doua ediţie are susţinerea unor nume importante de pe piaţa financiar bancară din România: ATE Bank, Bank Leumi, BRD, FinGroup, Finzoom, Raiffeisen Bank şi Unicredit Ţiriac. Tîrgul se adresează atît persoanelor fizice cît şi celor juridice, interesate de informaţii pentru obţinerea unui tip de credit sau a unei forme de finanţare. „CreditEXPO este locul ideal în care cererea şi oferta de creditare se întîlnesc în mod direct. Evenimentul a fost conceput ca o manifestare de nişă, are un public ţintă foarte bine definit şi beneficiază, în total, de un buget de promovare de 50.000 de euro. Ne bucură faptul că instituţiile locale au înţeles beneficiile participării la un astfel de eveniment şi sperăm ca ediţia din Constanţa să se transforme într-un exemplu de bună comunicare şi promovare a unui tîrg de profil”, au declarat organizatorii CreditEXPO. CreditEXPO poate fi vizitat de vineri pînă duminică. Vineri şi sîmbătă, expoziţia este deschisă între orele 10.00 şi 18.00, iar duminică, între 10.00 şi 16.00, iar accesul publicului este liber.