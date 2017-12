De ce aleg românii să-și facă vacanțele în Malta?

Peste 20.000 de turişti români vor ajunge în Malta în vacanță, în acest an, după ce 16.000 de români au vizitat această destinație anul trecut, potrivit datelor agenției Malta Travel. ”Malta este un loc exotic, cu palmieri la tot pasul, dar este totodată și un loc încărcat de istorie. În plus, Malta este o țară foarte sigură. Totodată, are și o economie foarte puternică, cu o creștere semnificativă a PIB. Are circa 400.000 de locuitori, însă atrage anual 1,8 milioane de turiști din întreaga lume. Iar Malta Travel are prețuri foarte bune, pentru toate buzunarele”, a afirmat Mark Neville Farrugia, proprietarul Malta Travel. Pentru un pachet de vacanţă, cu şapte nopţi de cazare, preţurile pornesc de la 250 de euro pentru un hotel de patru stele, cu demipensiune şi transport cu avionul incluse. Varianta all-inclusive pornește de la 600 de euro. De asemenea, ofertele pentru seniori, persoane cu vârsta de peste 50 de ani, pornesc de la 300 de euro. Zborurile sunt operate cu compania aeriană a Maltei, Air Malta, o dată pe săptămână, în fiecare joi. ”Piaţa turismului este în creştere. Și pentru a face faţă numărului tot mai mare de turişti, se construiesc mai multe hoteluri, iar companiile aeriene au majorat numărul charterelor. În fiecare an, tot mai mulți români vin în vacanță în Malta. Dar există şi turişti maltezi care merg în România, fie în vacanță, fie la vânătoare. Sper să ajung şi eu cât de curând să vizitez România”, a declarat, la rândul său, Carlo Micallef, director în cadrul Autorităţii de Turism din Malta.