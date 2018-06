De ce să alegi un model cu transmisie automată atunci când apelezi la serviciul de inchirieri mașini

Atunci cand esti nevoit sa ajungi in capitala cu ocazia unui eveniment in familie, cum ar fi o aniversare, botez ori nunta, o intalnire in interes de serviciu, o conferinta sau un eveniment corporate, iti sunt evidente trei optiuni de transport de la aeroport catre centrul Bucurestiului. Una dintre acestea este transportul in comun, insa trebuie sa te inarmezi cu rabdare pentru aglomeratia si disconfortul din autobuz, mai ales daca ai si un bagaj voluminos.

O a doua varianta ar fi taxiul, insa ne ferim de cursele aeroport - Bucuresti fiindca nu stim clar care va fi suma pe care o vom scoate din buzunar odata ajunsi la destinatie. In aceste conditii, singura varianta viabila este sa apelezi la o companie de inchirieri masini, mai ales daca vrei sa-ti asiguri transportul pentru mai multe zile, iar alegerea intre aceste firme nu este una grea: firma trebuie sa aiba o experienta de minim 5 ani in domeniu, recenzii numeroase si pozitive din partea clientilor, sa puna la dispozitie o flota diversificata de masini si sa practice preturi corecte (nici suspect de mici, nici exagerat de mari), afisate pe site cu toate taxele incluse.

O asemenea companie este FocusRent, care are o experienta de peste 10 ani in oferirea de servicii de inchirieri masini in Bucuresti, Otopeni si Cluj, timp in care a castigat fidelitatea clientilor care i-au trecut pragul. Atunci cand apelezi la serviciile FocusRent, vei avea de ales dintr-o gama larga de autoturisme din modelele cele mai recente, mai noi de cinci ani, cu toate reviziile tehnice la zi si supuse, bineinteles, unei riguroase inspectii inainte de a-ti fi inmanate. Pe deasupra, nu vei avea neplacuta surpriza de a descoperi costuri ascunse: pretul de pe site este si pretul final, iar acesta include toate taxele si asigurarile auto de care ai nevoie - RCA, full Casco si rovinieta.

Dupa ce faci hotararea in ceea ce priveste alegerea potrivita a firmei de inchirieri masini, e timpul sa arunci un ochi peste modelele auto disponibile pentru a vedea care iti satisface nevoile mai bine. In randurile de mai jos vei gasi cateva motive pentru care ai putea lua in considerare un model de vehicul cu transmisie automata.

Atunci cand alegem o masina, chiar daca si pentru cateva zile, prima grija este siguranta. Daca vrei sa accentuezi aceasta caracteristica, atunci vei alege din oferta de inchirieri masini un automobil automat. Daca te intrebi ce legatura ar avea tipul transmisiei cu siguranta, afla ca priza pe volan este mai ferma si timpul de reactie este mai mic atunci cand nu trebuie sa schimbi permanent vitezele, iar traficul bucurestean te va tine continuu cu mana pe schimbator.

Confortul este, probabil, o calitate pe care o vizam in orice situatie, inclusiv acum. Scuteste jumatate din munca pe care o fac picioarele tale in timpul sofatului cu ajutorul transmisiei automate, caz in care pedala de ambreiaj lipseste.

Avantaje pe termen scurt. Daca stii ca masinile cu transmisie automata sunt mai scumpe, iar intretinerea, ITP-ul si reviziile lor sunt mult mai costisitoare decat in cazul celor cu transmisie manuala, atunci esti deja constient ca aceste dezavantaje sunt deja suportate de catre firma de inchirieri masini, iar tie nu iti ramane decat sa te bucuri de beneficiile modelului respectiv.

In concordanta cu nevoile si preferintele pe care le ai, vei putea alege din oferta de inchirieri masini FocusRent intre doua modele cu transmisie automata: Opel Corsa (clasa Economy) si Hyundai Santa Fe (SUV).