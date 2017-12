De ce se amână montarea angiografului la Spitalul de Urgență Constanța?

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța a fost inclus într-un proiect cu impact major asupra sănătății populației. Este vorba despre un proiect de angiografie, în care sunt implicate 17 centre, care vor fi dotate cu aparate, pentru a ridica nivelul de performanță în stabilirea diagnosticului și tratamentului bolilor cardiovasculare. Beneficiarul proiectului, Academia de Științe Medicale, prin vocea vicepreședintelui prof. univ. dr. Radu Deac, ar fi reclamat întârzierea montării aparatului și chiar o posibilă excludere a SCJU din cadrul proiectului. În replică, atât conducerea spitalului constănțean, cât și reprezentanții Consiliului Județean, care are în grijă din punct de vedere administrativ spitalul, au explicat motivul pentru care s-a întârziat cu documentația, dar și faptul că aparatul a fost adus pe 20 noiembrie și nu poate fi montat în orice spațiu.

Nu demult anunțam că la nivel național se derulează proiecte cu impact major asupra sănătății populației. Vicepreședintele Academiei de Științe Medicale (prin academie fiind implementate unele proiecte, făcându-se unele achiziții), prof. univ. dr. Radu Deac, preciza că acestea implică foarte multe fonduri europene. ”E un proiect de angiografie, de exemplu, cu 25 de milioane de euro, în care vor fi implicate 17 centre, care vor fi dotate cu aparate, pentru a ridica nivelul de performanță și a crește acuratețea în diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare către populație. Este, de fapt, o salbă de centre, începând cu Constanța, Buzău, Iași, Suceava, Târgu Mureș, Brașov, Cluj, Timișoara, Arad și Craiova. Am insistat pentru că este, într-adevăr, o cercetare foarte importantă”, declara prof. dr. Radu Deac, în octombrie.

EXPLICAȚIILE SCJU Între timp, s-au făcut și încă se mai fac toate demersurile pentru a obține autorizațiile necesare montării aparatului. Și cum au apărut unele informații potrivit cărora există riscul ca Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” Constanța să piardă proiectul, pentru că s-a tot amânat montarea aparatului, conducerea unității sanitare a venit cu o serie de precizări într-o informare. ”Astfel, SCJU a îndeplinit toate obligațiile care îi revin privind proiectul de cercetare care include montarea angiografului. Obținerea autorizațiilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, Controlul radiațiilor, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), Direcția de Sănătate Publică (DSP) se desfășoară în conformitate cu reglementările legale, nici SCJU și nici Consiliul Județean Constanța (CJC) - care are în grijă SCJU din punct de vedere administrativ - neavând atribuții în acest sens”, potrivit unei informări a SCJU, semnată de managerul dr. Dănuț Căpățînă. Tot SCJU menționează că și Academia de Științe Medicale, în ultima adresă transmisă spitalului, atrăgea atenția asupra obținerii tuturor aprobărilor legale pentru amplasare. ”După obținerea autorizațiilor, tehnicienii producătorului angiografului (nu spitalul sau CJC) au obligația amenajării spațiului și montării acestuia. CJC a sprijinit și sprijină acest proiect, inclusiv financiar”, se mai arată în documentul citat.

EXPLICAȚIILE CJC Explicații în această situație au fost oferite și de către CJC. Vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că SCJU și-a făcut datoria și că cei de la firma Siemens trebuie să pună aparatul în funcțiune. Numai că pentru asta sunt necesare, potrivit legilor din România, o serie de documente. ”Noi am lucrat ceas, de la zi la zi, în ceea ce privește întocmirea actelor necesare. Și avem experiență multă în proiectele europene. Știm că angiograful este un aparat extrem de important pentru județul nostru, mai ales că SCJU nu îl avea. Trebuie însă să ținem cont că există un protocol, există un contract. Angiograful nu poate fi luat de la spital, așa cum s-a spus, și dus în altă parte. Nu există așa ceva. Este un proiect european. Nu ne jucăm”, a declarat Dragomir. Oficialul a menționat că, în urma unei întâlniri cu cei implicați în proiect, s-a stabilit o minută în care sunt trecute foarte clar atribuțiile fiecăruia. ”În sarcina SCJU erau obținerea certificatului de urbanism, contractarea serviciilor de proiectare pentru spațiul respectiv, pe cheltuiala spitalului, obținerea autorizației de construcție, achitarea taxei și tarifului către CNCAN și dosarul de autorizare care trebuie depus la Ministerul Sănătății”, a precizat Dragomir. El a explicat pas cu pas toate etapele derulate până acum, pe date, concret, arătând că amânarea a fost cauzată de cei de la Siemens, care au trimis actele prea târziu. ”Pe 3 decembrie am primit documentația completă. Am depus actele pe 7 decembrie la DSP, după care trebuie să le depunem la CNCAN. Avem toate documentele depuse la ISU, Mediu. Eu am sunat personal peste tot pentru a urgenta avizele. Problema care se pune este că cei de la ISU și cei de la ISC au avut anumite observații și noi ne-am luat angajamentul vizavi de niște pereți despărțitori care să fie rezistenți la radioprotecția camerei (...)”, a adăugat Dragomir. Se speră ca toate actele să fie obținute în circa două săptămâni, timp în care poate începe montarea aparatului. ”Părerea mea e că cei de la Siemens pot să înceapă montarea aparatului, pentru că avem certificatul de urbanism. Nu se modifică nimic, nu construim clădirea”, a adăugat vicepreședintele CJC. Angiograful a fost adus la Constanța pe 20 noiembrie.

Demersuri

SCJU face în continuare toate demersurile legale și se implică în darea în folosință a angiografului, pentru cercetare, respectând legislația în vigoare.

Parteneriatul SCJU cu ”Cardiolife” - care se află în SCJU, prin Programul de infarct miocardic finanțat de CJC - a salvat de la moarte sute de constănțeni de la demararea proiectului, potrivit comunicatului.

Medici fără competențe

”Medicii cardiologi din spital care reclamă că nu sunt lăsați de manager să lucreze nu au competențe de electrofiziologie, lucru constatat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), nu de manager. Managerul aplică o decizie a CNAS”, spune managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă.

Întreaga declarație a vicepreședintelui CJC Cristinel Dragomir poate fi urmărită dacă accesați linkul:

https://www.facebook.com/158431167542632/videos/1025841724134901/