De ce se evită o dezbatere pe tema vaccinării?

08:46:51 / 14 Decembrie 2017

Legea vaccinării obligatorii. Strategia hienelor:

1. Manipulezi frica. Pui turma pe fugă. 2. Devide et impera (devide și cucerește). Separi o pereche de turmă. 3. Finalul. Separi vițelul de bivoliță. 4. Servești masa - cărniță fragedă de vițel! Vițelușul singur-singurel - despărțit de turmă, despărțit de mama lui - nu are nicio șansă în fața colților setoși de sânge ai hienelor. Nu exact aceeași strategie se urmărește și în cazul mega-escrocheriei numite ”legea vaccinării obigatorii”? Se caută, pe orice cale posibilă (discriminare, incitare la ură, manipularea sentimentelor de frică, amenzi cocoșante, confiscarea copiilor de către Barnavernetul românesc, hărțuirea părinților în comisiile de vănătoare a vrăjitoarelor, așa numitele comisii județene de vaccinare), să se despartă copiii de părinții lor iubitori. PENTRU PĂRINȚI: amenzi cocoșante, incitare la ură, minciuni și distorsiuni sfruntate, înfierare cu mânie proletară, persecuții, discriminare, confiscarea copiilor de către Barnavernetul românesc, ani grei de închisoare (cum nici măcar unui vioalator înrăit nu i-ai da). PENTRU COMPANIILE FARMACEUTICE STRĂINE: marea ”responsabilitate” de a colecta, an de an, profituri nesimțite în conturile lor din ce în ce mai umflate. Oricât de prost nu s-ar dovedi vaccinul lor (că a generat mii de cancere peste ani, că a dat naștere la un nou val de boli autoimune, etc) – nu contează - RESPONSABILITATEA producătorilor este practic ZERO. Cum s-ar spune: pentru sclavii români Ciumă, pentru stăpânii străini Mumă! Trăiască ”democrația” mioritică, pardon... am vrut să spun... piară demoNOcrația împreună cu toți trădătorii a căror mână va îndrăzni să voteze legea vaccinării obligatorii - o lege de esență fascistă care aruncă România cu zeci de ani în urmă în tenebrele totalitarismului odios!!!