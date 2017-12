De ziua lui Putin, Moscova a luat măsuri excepţionale de securitate

Preşedintele rus a invitat duminică la Kremlin şefii armatei, care au păstruns puternic la toate nivelele puterii în timpul mandatelor sale, pentru a sărbători ceea ce ar trebui să fie, teoretic, ultma sa zi de naştere la Kremlin. Preşedinte din 2000, Vladimir Putin, care a împlinit 55 de ani, ar trebui să plece de la putere după alegerile prezidenţiale din martie 2008. Acesta a prelungit însă suspansul asupra succesiunii sale, iar anunţul că va candida la alegerile legislative a provocat şi mai multă confuzie. Fost spion şi şef al serviciilor secrete ruse, Vladimir Putin a favorizat în opt ani ascensiunea la putere şi în vîrful companiilor publice a unor foşti şefi de servicii secrete sau din armată, numiţi “siloviki”. De exemplu, vineri, şeful serviciilor de spionaj extern, generalul Serghei Lebedev, a fost numit secretar general al Comunităţii Statelor Independente, din care fac parte majoritatea fostelor republici sovietice, iar sîmbătă, Grigori Rapota, fost şef al spionajului rus, a fost desemnat să reprezinte regiunea sudică, din care fac parte Caucazul şi, în special, Cecenia.

Măsuri excepţionale de securitate au fost luate la Moscova, în contextul serbării zilei de naştere a preşedintelui rus şi a comemorării unui an de la moartea ziaristei Anna Politkovskaia. 2.500 de poliţişti şi 500 de voluntari au fost mobilizaţi să asigure securitatea a trei mitinguri. Opoziţia rusă a dedicat două acţiuni memoriei jurnalistei Anna Politkovskaia. Primul miting a fost organizat de Cealaltă Rusie, formaţiunea fostului premier Mihail Kasianov, iar al doilea a avut loc sub egida Frontului Civic Unit al fostului campion mondial la şah, Garri Kasparov, unul din cei mai carismatici lideri ai opoziţiei ruse. În paralel, mişcarea de tineret pro-Kremlin Naşi, în traducere Ai noştri, a organizat în marile oraşe mitinguri dedicate zilei de naştere a preşedintelui Putin. O delegaţie a mişcării s-a deplasat la Kremlin, pentru a-i dărui lui Putin “plapuma lumii”, măsurînd 220 de metri lungime şi patru metri lăţime. Plapuma s-a dorit să simbolizeze “măreţia şi caracterul multinaţional al Federaţiei Ruse” şi reprezintă motive naţionale ale tuturor celor peste 100 de naţionalităţi conlocuitoare. În plus, pe o stradă de lîngă rîul Moscova, membrii mişcării au amplasat o ilustrată-gigant, iar cei care au dorit să-l felicite pe Vladimir Putin au putut să-şi scrie urările. S-au mai comandat şi slujbe religioase în sănătatea lui Putin, pe care şi l-ar dori pentru a treia oară preşedinte, cu toate că legea supremă interzice trei mandate consecutive pentru aceeaşi persoană.

Trei posibile dorinţe

În cei aproape opt ani în care s-a aflat la Kremlin, ţara a devenit un important actor pe scena internaţională; veniturile din petrol şi gaze cresc, clasa mijlocie îşi îngroaşă rîndurile, bunurile de lux cunosc o adevărată explozie mulţumită unui număr tot mai mare de industriaşi extrem de bogaţi; opoziţia este la nivel minim. Ce şi-ar mai putea dori un preşedinte care le are pe toate?

În primul rînd, Polul Nord. Nu mai este un secret că Rusia doreşte să exploreze resursele arctice. Episodul înfigerii steagului rusesc pe fundul Oceanului Arctic, în punctul geografic ce corespunde Polului Nord a fost doar un gest simbolic pentru ambiţiile Moscovei legate de acest teritoriu. În al doilea rînd, noi capacităţi militare. Ani buni după prăbuşirea Uniunii Sovietice, a fost un teren de dispută pentru revendicările de echipamente militare, însă în următorii ani, Rusia îşi va crea singură sau va cumpăra noi avioane de luptă, nave şi alte echipamente militare de înaltă tehnologie. Nu în ultimul rînd, Vladimir Putin şi-ar putea dori cîteva milioane de cetăţeni în plus. În pofida veştilor îmbucurătoare din alte domenii, demografic, Rusia cunoaşte acelaşi trend descrescător ca multe state occidentale. Potrivit estimărilor, pînă în 2025 populaţia ţării s-ar putea diminua cu 20 de milioane, motivele fiind multiple: rata scăzută a natalităţii, emigrarea, starea precară a sănătăţii - alcoolul reprezintă încă una dintre principalele cauze ale mortalităţii, în special la bărbaţi.