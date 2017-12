Decizii radicale la UMC

FĂRĂ BANI PE „SUB MASĂ” În luna septembrie a acestui an, Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) a fost zguduită de un imens scandal în care au fost implicaţi 12 studenţi şi cadre didactice, aceştia fiind cercetaţi pentru mită. În contextul acestor evenimente nefericite, conducerea UMC a organizat ieri o întâlnire între reprezentanţii instituţiei şi studenţii din anul I. „În septembrie, UMC a traversat una dintre cele mai neplăcute perioade din istoria ei şi, chiar dacă nu ne face plăcere să o amintim, trebuie să luăm măsuri ca un asemenea incident să nu se mai producă. În momentul în care evenimentele ne-au surprins neplăcut, Senatul Universităţii s-a întrunit şi a hotărât să ia câteva decizii. Pe viitor, prin puterea exemplului, acestea vor fi aplicate fără o hotărâre suplimentară a Senatului”, a spus studenţilor prorectorul UMC, prof. univ. dr. Cornel Panait. El a precizat că, dacă un cadru didactic este bănuit că a acordat note de trecere la examen fără ca studentul să ştie materia, acesta va avea contractul de muncă suspendat. În plus, studenţii care dau mită vor fi exmatriculaţi. „În UMC nu trebuie nici dată, nici luată o anumită sumă de bani pentru ca examenul să fie promovat. Nu avem de ce. Structura Universităţii este făcută în aşa fel încât distribuţia orelor să se încadreze în criteriile pe care le are impuse prin Legea educaţiei, iar cadrele didactice trebuie să-şi facă treaba. În afară de faptul că un profesor trebuie să ţină ore de curs, seminar şi laborator, acesta are în fişa postului şi ore de consultaţii. Adică, cei care nu înţeleg materia pot să participe la activităţile de consultaţii”, a spus Panait. Astfel, în mod teoretic, UMC ia toate măsurile pentru a nu exista imboldul ca anumiţi studenţi să caute profesori care să le dea sume de bani pentru a promova un examen. Potrivit lui Panait, cei care vor da mită vor avea acelaşi traseu ca şi studenţii anchetaţi. „În momentul în care aflăm că cineva a dat mită, indiferent în ce an este, va pleca din UMC. În această şcoală, procesul de mituire nu este tolerat. De asemenea, dacă un cadru didactic este reclamat că a solicitat foloase necuvenite, atunci acela va avea o reclamaţie penală pe care conducerea UMC o va face la Parchet. Atât profesorii, cât şi studenţii trebuie să înţeleagă că educaţia nu se face cu banii pe masă sau pe sub masă”, a arătat prorectorul UMC.

NU CUMPĂRAŢI CĂRŢI CONSTRÂNŞI! Totodată, prorectorul UMC a ţinut să le transmită studenţilor că nu trebuie să cedeze niciodată unor presiuni pe care, voit sau nevoit, un cadru didactic le face, astfel încât aceştia să le cumpere cărţile editate de UMC. „Dacă vreun profesor vine şi condiţionează nota pe care o veţi obţine de achiziţia unor cărţi, atunci trebuie să mergeţi la decanat sau rectorat şi să semnalaţi faptul că există o asemenea presiune. Condiţionarea achiziţiei unor cărţi de către cadrele didactice este ilegală”, a declarat Panait. Cu acest prilej, rectorul UMC, Violeta Ciucur, le-a vorbit studenţilor despre organizarea procesului de învăţământ din Universitate, precum şi de noile modalităţi de organizare a verificării, evaluării şi examinării studenţilor. Conducerea Universităţii intenţionează ca săptămânile viitoare să se întâlnească şi cu studenţii înmatriculaţi în ceilalţi ani de studiu.