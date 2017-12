Delfinariul Constanța, în criză de dresori

La final de 2014, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) se confruntă cu mari probleme, după ce dresorii de delfini au anunțat că își vor da demisia. Directorul CMSN, Adrian Bîlbă, a declarat că aceștia au decis să plece din cauza volumului prea mare de muncă și a salariului foarte mic. „La începutul anului am avut cinci dresori, care se ocupau atât de dresarea delfinilor Ni-Ni și Chen-Chen, cât și de curățarea bazinului. Din nefericire, trei dintre ei și-au dat demisia în vară și am rămas cu doi dresori, care au anunțat că-și vor depune demisiile. Am stat de vorbă cu ei și i-am convins să rămână măcar până în ianuarie. Motivul pentru care au renunțat la acest job este faptul că salariile sunt foarte mici, iar programul este extrem de încărcat și nu le permite să-și ia încă un job. Sunt oameni cu familii și cu 950 de lei pe lună nu au cum să le întrețină. Din păcate, noi nu avem cum să le oferim un salariu mai mare, pentru că acesta este stabilit de Ministerul Culturii. Chiar dacă am încerca să le creștem salariile cu 10 - 20%, tot ar fi puțin. Dresorii au rămas aici mai mult din pasiune, însă lipsa banilor, mai ales în timpul Sărbătorilor, i-a făcut să-și dorească să plece”, a afirmat Bîlbă.

PLANURI DE REDRESARE În altă ordine de idei, șeful Complexului Muzeal a declarat că, în aprilie, modernizările Delfinariului vor fi finalizate și că vor fi achiziționați pinguini, lei de mare și foci, oferindu-le turiștilor programe de divertisment mai diversificate. De asemenea, Adrian Bîlbă a precizat că pentru dresarea cetaceelor, a pinipedelor și a păsărilor acvatice caută deja o soluție, cerând sprijin din partea Consiliului Județean Constanța (CJC), care s-a ocupat de extinderea bazinului delfinilor. „Am luat legătura cu CJC, căruia i-am cerut să contracteze o firmă de dresori care să se ocupe de animalele noastre. Cert este că până în primăvară vom găsi o soluție și că, la vară, situația va fi sub control”, a conchis șeful CMSN.