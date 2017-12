ŞEDINŢĂ SUSPENDATĂ DE DOUĂ ORI. Judecarea recursului declarat de Gheorghe Deli-Iorga faţă de măsura arestării preventive dispuse împotriva sa de magistraţii Tribunalului Constanţa a fost suspendată, ieri, de două ori. Prima dată, avocatul lui Deli-Iorga l-a recuzat pe preşedintele completului de judecată, judecătorul Zoiţa Frangu, întrucât magistratul şi-ar fi exprimat opinia personală în sală şi astfel s-ar fi antepronunţat cu privire la menţinerea acuzatului în arest. După o oră şi jumătate, cererea de recuzare a fost respinsă şi s-a reluat judecarea recursului. Procurorul de şedinţă a invocat excepţia tardivităţii declarării recursului, motivând că Deli-Iorga a fost arestat pe 6 ianuarie şi termenul legal pentru contestarea deciziei de încarcerare este de 24 de ore. „Suspectul a formulat recurs abia pe 12 ianuarie, cu toate că i s-a adus la cunoştinţă faptul că are dreptul să conteste hotărârea de arestare preventivă numai în 24 de ore”, a susţinut procurorul. În replică, avocatul Aurica Nasta Grigorescu a spus că Deli-Iorga nu a ştiut că poate formula recurs. „Clientului meu nu i s-a spus ce trebuie să facă, cei de la arest nu l-au întrebat dacă este mulţumit de decizia de arestare preventivă şi el nu a ştiut care este procedura. Abia pe 12 ianuarie, când am luat legătura cu el, mi-a spus că vrea să facă recurs”, a pledat avocatul Grigorescu. Pentru a verifica acest aspect, instanţa a suspendat şedinţa pentru a doua oară. La ora 14.15, completul de judecată s-a întors în sală şi şedinţa s-a reluat pentru a treia oară. Avocatul a continuat să susţină că Deli-Iorga a lăsat să se înţeleagă faptul că ar vrea să declare recurs, dar că cei de la arest nu i-au pus la dispoziţie mijloacele pentru a face acest lucru. „Luarea măsurii arestării preventive împotriva lui Giani Deli-Iorga nu se justifică. Nu există probe şi indicii care să arate că el este autorul dublului asasinat, ci numai concluziile preliminare ale autopsiei celor două persoane pe Deli-Iorga le cunoştea. În plus, anchetatorii se bazează pe dovezile găsite în maşina lui Bogdan Mitu. Părerea mea este că Mitu a lăsat tendenţios cartea de identitate a lui Giani Deli-Iorga în maşină şi două cuţite în portbagaj, care nu au fost examinate încă”, a afirmat avocatul. El a adăugat că Giani Deli-Iorga ar putea fi acuzat cel mult de favorizarea infractorului pentru că îl acoperă pe Bogdan Mitu. „A existat o înţelegere prealabilă între Deli-Iorga şi Mitu pentru a-i da celui din urmă posibilitatea să dispară. De altfel, Bogdan Mitu asta a şi urmărit de la început, să inducă în eroare poliţiştii şi procurorii, să îi ducă pe o pistă greşită... Dovadă că el este încă dispărut şi Deli-Iorga în arest”, şi-a încheiat avocatul pledoaria în care a cerut punerea în libertate a lui Giani Deli-Iorga. În schimb, procurorul a susţinut vinovăţia suspectului, care a şi recunoscut comiterea infracţiunilor şi le-a arătat poliţiştilor unde a aruncat hainele pline de sânge, cuţitele şi un telefon mobil.

ŞI-A CONTRAZIS AVOCATUL. În totală neconcordanţă cu pledoaria avocatului angajat să îl apere, Giani Deli-Iorga a spus că el este autorul celor două crime, că regretă ce a făcut şi că „dacă sunt pus în libertate, cred că nu aş reprezenta pericol public”. După o jumătate de oră de deliberări, instanţa Curţii de Apel Constanţa a respins recursul pe motiv că a fost formulat tardiv, după termenul legal de 24 de ore de la pronunţarea sentinţei instanţei de fond.

CRIME. Amintim că Gheorghe Deli-Iorga a fost arestat preventiv, pentru 29 de zile, pentru comiterea infracţiunilor de omor deosebit de grav şi tâlhărie. Acesta este acuzat că, pe data de 3 ianuarie, i-a asasinat pe soţii Elena şi Petre Garoafă, părinţii Gabrielei Mitu, în locuinţa lor, situată pe strada Călăraşi din Cernavodă. Oamenii legii spun că Gheorghe Deli-Iorga a fost inclus în cercul de suspecţi după ce actul său de identitate a fost descoperit în poşeta Gabrielei Mitu. După câteva ore de audieri, acesta declara că este autorul dublului asasinat. Tânărul le-a spus procurorilor că, pe data de 3 ianuarie, după ce a plecat de la serviciu, a mers la domiciliul celor două victime, pentru a discuta despre problemele pe care Gabriela şi Bogdan Mitu, cel mai bun prieten al său, le aveau în căsnicie. Era convins că intervenţia părinţilor ar putea să schimbe comportamentul tinerei faţă de Bogdan. La un moment dat, Petre Garoafă l-a rugat pe tânăr să-l ajute să care ceva la subsolul locuinţei. Gheorghe Deli-Iorga le-a spus oamenilor legii că a continuat să-i povestească tatălui Gabrielei despre problemele conjugale ale fiicei sale, fără să-şi dea seama că bătrânul începe să-şi piardă răbdarea. “Suspectul a declarat că, pe parcursul dialogului, Petre Garoafă s-a enervat şi a început să îl înjure şi că bărbatul a apucat un cuţit cu care l-a ameninţat. Suspectul susţine că l-a dezarmat pe Petre Garoafă şi apoi l-a înjunghiat. Zgomotele au fost auzite de Elena Garoafă”, a precizat procurorul de caz. Femeia a pus şi ea mâna pe un cuţit în încercarea de a se apăra de agresorul care urcase şi care, plin de sânge, se îndrepta spre ea. Nu a avut nicio şansă în faţa atacatorului. Anchetatorii spun că Gheorghe Deli-Iorga i-a smuls arma din mână şi a lovit-o de mai multe ori.