Deputatul Cătălin Rădulescu ar putea fi suspendat din PSD

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă, la Timișoara, că va cere ''cel puțin'' suspendarea din calitatea de membru PSD pe o perioadă determinată a deputatului social-democrat Cătălin Rădulescu, după afirmațiile făcute de acesta în spațiul public.

Dragnea a fost întrebat de jurnaliști dacă are armă acasă.

''Nu am armă acasă. Regret că colegul nostru a avut o asemenea atitudine și poate regret și faptul că am cedat în fața Organizației Argeș de a semna candidatura dumnealui pentru acest Parlament. Voi propune colegilor mei din Comitetul Executiv cel puțin suspendarea din calitatea de membru PSD pentru colegul nostru, pentru o perioadă determinată. Am spus 'cel puțin'. Și asta vom discuta în Comitetul Executiv Național al PSD, pentru că afirmațiile acestui domn deputat sunt total inacceptabile și periculoase, în același timp'', a afirmat Liviu Dragnea, într-o conferință de presă.

În același context, liderul PSD a subliniat că ''demisia de onoare nu se cere, dacă ai onoare îți dai demisia'' și că îi transmite repetat ''semnale'' în acest sens deputatului Rădulescu.

''Eu îi tot transmit semnale, hotărăște dumnealui ce face până a ajunge la Comitetul Executiv'', a conchis Liviu Dragnea.

Cătălin Rădulescu a declarat recent, într-un interviu pentru "Adevărul": "Pentru ce mai se duc oamenii în Piața Victoriei acum și pentru ce noi nu ieșim împotriva lor cu tunurile de apă, dacă nu mai au motiv? Nu putem să transformăm în maidan, un loc în maidan, hai să facem cum se întâmplă în Franța, în America, peste tot. Noi am făcut, am cerut autorizare, să ceară și ei autorizare".

El a mai spus că are o armă AKM: "Dacă vreodată mai vine cineva cu vreo idee să schimbe statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag. Imediat! Imediat! Dar pot să ies unde vreau eu, dacă mă apucă vreo nebunie, pot să ies să trag unde vreau eu, e riscul meu și hotărârea mea".

Ulterior, Cătălin Rădulescu a declarat că a primit 150 de amenințări cu moartea și a anunțat că îi va da în judecată pe cei care au procedat în acest mod pe Facebook.