DEZASTRU TOTAL la o cofetărie - patiserie din Tomis Nord

01:37:08 / 20 Februarie 2018

pleaca ma de aici

Pleaca ma de aici ! Scrie pe forumuri ca esti mana unora si ca le aperi interesele atacandu-le concurenta. Am vazut videoclipurile. Merele spalate, curat pe jos, tava cu inele pentru blaturi curate, cosul de gunoi pe care si la mine DSV mi-a cerut sa pun in fiecare camera avea sac in el , era curat , chiar nou , se vede clar. Dumy stiu ca apeleaza si la serviciile unei firme de curatenie , am vazut odata la ei in curte o armata de angajati inarmati cu igienizare totala. PURATOS ! Asa se cheama firma ce distribuie acea margarina ! Tu nu ai habar de Puratos ? Au sediul pe interioare excrocule !! E unul din marii investitori in tara asta de rahat ! Si in cele din urma de ce le inchizi activitatea ? Pentru un castron de plastic cu care manevreaza cremele de la cuva mixerului pana la masa de lucru ? Este absurd ce face acest inspector OPC. Aplici o sanctiune dar nu inchizi o firma doar pentru atat. Din taxele platite la zi de acest intreprinzator iti iei salariul nemernicule. Inchideti voi firme si mai incolo nu o sa mai aveti pe cine inchide ca pleca mai toti din tara , sictiriti si scarbiti de abuzurile si nemrnicia politicienilor si a celor de la stat.