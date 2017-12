Dezvoltarea infrastructurii comunei, prioritară pentru primarul din Mircea Vodă

Primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu, are planuri mari pentru 2007. După ce, anul trecut, a finalizat, în proporţie de aprox. 98%, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, în Mircea Vodă şi Satu Nou, prin programul european Solee Bonae şi a inaugurat, în Mircea Vodă Gară, o nouă instalaţie de alimentare cu apă de care beneficiază 100 de familii care, timp de 16 ani au fost nevoite să care apa din alte localităţi, Dumitru Dedu şi-a propus ca, în acest an, să racordeze la apă curentă întreg satul Ţibrinu. În plus, primarul a declarat că are în vedere şi reabilitarea iluminatului public în cele patru sate arondate comunei Mircea Vodă. "Proiectele de dezvoltare a reţelelor de alimentare cu apă şi de iluminat public, alături de reabilitarea Căminului Cultural din Satu Nou le vom realiza exclusiv cu bani de la bugetul local. Pe de altă parte, am finalizat deja studiile de fezabilitate pentru repararea drumurilor din comună şi sperăm să obţinem fonduri europene în acest sens", a declarat Dumitru Dedu. El a adăugat că un alt proiect pe care şi-a propus să îl realizeze în 2007 este construirea unui sistem de canalizare pentru satele Mircea Vodă şi Gherghina. Primarul a adăugat că, în acest an, îşi va orienta resursele financiare pentru dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii din comună, dar şi pentru modernizarea celor două şcoli aflate în custodia sa, chiar dacă acestea funcţionează deja în condiţii bune. "Am cheltuit anul trecut cîte două miliarde de lei pentru fiecare dintre cele două şcoli din comuna Mircea Vodă. Acestea au fost dotate cu geamuri termopan, gresie, parchet, garduri noi şi trotuare. În acest an, sper să obţinem fonduri europene pentru a reabilita acoperişurile celor două unităţi de învăţămînt şi pentru a le dota cu grupuri sanitare moderne", a declarat Dumitru Dedu.