Dinamo a câştigat derby-ul cu Steaua

08:12:56 / 23 Noiembrie 2015

Dinamo-FCSB

Este indiscutabil meciul care de peste 65 ani atrage cele mai multe pasiuni,indiferent de loc,competitie sau valoarea loturilor. Dupa cca 3 ani in care in fotbalul nostru a contat foarte mult ca echipele,cu exceptia FCSB, nu au mai avut bani se pare ca se face o nivelare in jos. Dupa acesti 3 ani in care FRF,Liga,arbitrii si chiar echipele adverse netezeau un drum fastuos dar fals pentru FCSB,echipa scartaie si arata ca una de pluton,care vorbeste din inertie de castigarea campionatului. Cu necesarul noroc al invingatorilor Dinamo a invins pe merit o echipa fara nume,culori,sigla,lot valoros,antrenor,suporteri si careia ziaristii o tot poreclesc in continuare Steaua Cat despre Radoi,fara studii elementare,fara calificare minima de atrenor,care ocupa un loc pe banca rezervelor ca la figurile muzeului de eara,pare un cioban fara ciomag,fluier si cu o turma de oi sterpe