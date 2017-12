Dinamo rămâne neînvinsă în Liga 1

06:46:15 / 22 August 2016

Pt comentatori TV

La ultimul meci cu Dinamo in care FCSB nu a reusit pentru a saptea oara sa castige,fara a fi ajuns la nivelul de partinire ca la PRO TV,comentatorii deplangeau jocul lamentabil al dinamovistilor. Se legau si de faptul ca desi neinvinsa in ultimile sapte meciuri directe Dinamo nu a castigat decat un meci,trecand peste calificarea in finala Cupei in dauna FCSB. Pentru mine este clar: FCSB este superioara valoric,transfera pe banda rulanta cate 10-15 jucatori pe sezon,unii mai buni,altii vai mama lor,dar cand da de o echipa bine organizata si antrenata gafaie cum a fost cu Astra si Dinamo in ultimul an. Nu in ultimul rand supermediatizatul Stanciu joaca tot mai modest de cand este Nicolae in locul fostului Nicusor