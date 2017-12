Discursul lui Băsescu, “dovada clară a imixtiunii în activitatea Justiţiei”

Discursul lui Băsescu de la Ministerul Public a provocat reacţii acide din partea politicienilor:

Vicepreşedintele PNL Ludovic Orban: “Declaraţia lui Băsescu este dovada clară a imixtiunii în activitatea Justiţiei, a faptului că preşedintele încearcă să îşi subordoneze Parchetul. Declaraţiile şefului statului sînt fără precedent şi arată că locatarul de la Cotroceni foloseşte Parchetul ca pe o armă împotriva celor pe care îi consideră adversari".

Vicepreşedintele PNL Norica Nicolai: "Nu vreau să cred că aceste dosare despre care vorbeşte preşedintele sînt deja instrumentate şi Băsescu ştie despre existenţa lor, pentru că ar fi o imixtiune gravă a politicului în justiţie. În aceste condiţii, nu se mai poate vorbi despre un stat de drept".

Vicepreşedintele PSD pe probleme de Justiţie, Victor Ponta: "M-am uitat la şedinţa de bilanţ şi am fost foarte trist, ca fost procuror. M-am gîndit că am participat şi eu la vreo şase sau şapte bilanţuri şi nu am întîlnit niciodată vreun preşedinte care să vină să le spună procurorilor: "

Preşedintele PC, Dan Voiculescu: "Nu este normal ca preşedintele României să cunoască apriori dosarele penale, indiferent ale cui sînt ele. Declaraţia directă şi personală a preşedintelui reprezintă o dovadă prin care dînsul confirmă că încalcă Constituţia."

Vicepreşedintele executiv al PRM Lucian Bolcaş: "Un îndemn direct adresat parchetelor de a se ocupa de dosarele oamenilor politici, o formă directă de ingerinţă în activitatea parchetelor, de răzbunare asupra acelei părţi a clasei politice care nu îl doreşte".

Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor: "Avînd în vedere persoanele cu care se tot luptă el bezmetic de circa doi ani, pot bănui că se referă la dosare care îi privesc pe Călin Popescu Tăriceanu, Dinu Patriciu, Dan Voiculescu şi alţii care au îndrăznit să-i arate cu degetul pingeaua groasă a obrazului.”

Preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre: ”Preşedintele are un tupeu ieşit din comun. Are această armă politică cu care se joacă şi cu care încearcă să altoiască pe toată lumea. Vorbeşte de cercuri de interese şi despre încrengătura dintre politic şi economic de parcă nici usturoi nu a mîncat, nici gura nu îi miroase. Toată presa vuieşte despre încrengăturile sale cu Golden Blitz, cu regii asfaltului, cu Elena Udrea, cu RAPPS, cu casa din Mihăileanu şi aşa mai departe, dar dumnealui nu se simte vizat şi pune tunurile pe inamicii politici. Aceste lucruri fac deja parte din cotidian. În mod cert îi va instrumenta un dosar şi lui Tăriceanu. Nu pot să spun dacă Tăriceanu merită sau nu. Acesta este stilul lui Băsescu, care şi-a ameninţat şi colegii de partid cu dosare penale. A ameninţat şi UDMR-ul. Acum cîteva zile, Băsescu l-a sunat pe Marko Bela şi i-a spus că dacă nu votează cum trebuie, îl arestează pe Zolt Nogy. Aceasta este maniera de a conduce a procurorilor politici numiţi de Macovei şi de Băsescu!”