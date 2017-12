Dispariţie misterioasă

A plecat, duminică seară, la pescuit şi nu s-a mai întors acasă. Dispariţia unui bărbat de 45 ani, din Medgidia, a fost sesizată, ieri dimineaţă, la 112, de un prieten al acestuia, care le-a spus oamenilor legii că bărbatul l-a anunţat că vrea „să dea la undiţă” în Canalul Dunăre-Marea Neagră. Amicul le-a indicat poliţiştilor din cadrul Postului de Poliţie Transporturi Navale (TN) Medgidia locul în care persoana dispărută obişnuia să pescuiască. „Este o zonă izolată, pe marginea Canalului. Deşi ni s-a spus că bărbatul dispărut a plecat la pescuit cu o barcă improvizată dintr-o cameră de tractor şi mai multe undiţe, nu am descoperit nimic în zona în care se presupune că acesta ar fi pescuit. Am mers şi la domiciliul său, unde nu a răspuns nimeni, l-am căutat pe marginea Canalului, am cerut şi ajutorul pompierilor, care l-au căutat cu barca pe Canal... Nu l-am găsit. Se bănuieşte că s-ar fi înecat”, a declarat şeful Postului de Poliţie TN Medgidia, ag. pp. Adrian Irimia. Cercetările sunt îngreunate de faptul că bărbatul declarat dispărut locuieşte singur şi are câteva rude îndepărtate cu care nu ţinea legătura.