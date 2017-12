DJ Christian Green, în premieră la Liberty Parade 2011

Pregătirile pentru cel mai aşteptat eveniment house de pe litoral, Liberty Parade, au intrat în linie dreaptă. Mega-petrecerea de pe plaja dintre Venus şi Saturn, programată pe data de 30 iulie, va marca un moment aniversar - 10 ani de la prima ediţie - pe care organizatorii îl doresc cu adevărat memorabil, propunând publicului o listă cu cei mai aleşi invitaţi, nume cu rezonanţă din zona muzicii dance-house.

Astfel, în penultima zi a lunii iulie, se va da startul caravanei oamenilor lipsiţi de griji şi complexe, veseli şi nonconformişti, cu costume fistichii, frizuri provocatoare şi machiaje stridente, gata să vibreze pe ritmurile muzicii house. Responsabili de distracţia... solară din camioane se fac Cristi Stanciu & Matteo Claudio Cristo, Bogdan Popoviciu & DJ Xander, DJ Dark, Mahony, Proof, Paul Tirtirau, DJ Kruger, Marika, Rhadow .

•Peste 70.000 de houseri, aşteptaţi la distracţia de pe plajă• Unul dintre numele sonore ale petrecerii este Christian Green, alias Cristian Popescu, DJ aflat pe... val în muzica de club autohtonă. După trei ani de antrenament în caravana Liberty Parade, DJ Christian Green este invitat să mixeze în premieră, la Liberty Parade Arena, sâmbătă, pe 30 iulie. Pentru apreciatul DJ, mega-show-ul de la malul mării vine cu mari emoţii, având în vedere că va fi prima oară când set-ul pe care îl pregăteşte va putea fi ascultat în acelaşi timp de peste 70.000 de oameni.

„Prima experienţă LP a fost în 2008, după care am fost prezent an de an pe camion. Ca orice DJ, m-am pregătit serios înainte, ca să nu dezamăgesc pe nimeni. Contează pentru mine foarte mult selecţia muzicală dinaintea unui eveniment atât de important. Emoţiile nu au lipsit în niciun an. Nici anul acesta nu lipsesc, mai ales că sunt invitat să pun muzică chiar pe scena Liberty Arena. Cred că va fi ceva unic, puţin diferit de experienţa din camioane, pentru că vor fi mult mai mulţi oameni în faţa mea şi va fi un alt vibe. Oricum, va fi ceva fantastic!”, spune DJ Christian Green.

•Shram, invitatul special• De „nebunia” dance care va da startul serii de 30 iulie, pe scena Liberty Parade, se vor ocupa, pe lângă Christian Green, şi: NTFO, ALLEN, Request 629, Adrian Eftimie, Vali Bărbulescu, DJ Optick, Vika Jigulina şi Raoul Russu. Invitatul special este Shram, unul dintre cei mai apreciaţi artişti din zona progressive house, care are în portofoliu un premiu Grammy şi o impresionantă listă de hit-uri. Shram le promite zecilor de mii de participanţi la super-evenimentul house de la Liberty Parade Arena un spectacol incendiar, care le va asigura energia pentru întreaga vară. Intrarea publicului va fi liberă.