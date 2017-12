DNA cere avize pentru urmărirea penală a nouă foşti miniştri

07:29:01 / 27 Septembrie 2014

DNA cere avize

Ce poate sa inteleaga un om simplu din toata MASCARADA care are loc in Romania ? Toata vrajba a pornit si porneste de la PRESEDONTELE tarii .......unde sa plecam noi oamenii simpli in cine sa mai credem?? daca voi terfeliti numele unor oameni de valoare profesori universitari de valoare Atanasiu, Andronescu, Nica si il ridicati in slavi pe analfabetul si bisnitarul de Basescu. Cine este DNA-ul si cui serveeste pentru ca in nici un caz nu serveste intereselor tarii a oamenilor simpli care traesc dintr-un salariu de mizerie a pensionarilor care traesc intr-o mare mizerie...Cind un pensionar aude ca se vehiculeaza asemenea sume deja innebuneste....sau vreti tara de nebuni ca de HOTI ESTE PLINA. Sa verifice cineva si terenul de sport din creasta localitatii Smeni unde nimeni niciodata nu a jucat baschet sau volei cu bani tocati tot de nenorocita de Udrea ..... Chiar nimeni nu poate sa faca nimic sa se termine cu tandemul BASESCU UDREA????