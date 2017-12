Dobânzi negative. Pentru că merităm

09:32:26 / 21 Martie 2016

dobanzile

Bancile au tot interesul sa dea dobanzi mici la depozitele in lei si valuta pentru a le spori lor castigul. Interesant ca odata cu reducerea dobanzilor nu au scazut si comisioenele lor. din contra acestea au crescut si de doua ori in ultimul an. Sa vina domnii bancheri sa declare public comisionele si dobanzile practicate in tari dezvoltate ca Franrta, Anglia, Olanda, Germania, daca au curajul.