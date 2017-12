Dobrogea, model de convieţuire interetnică

ZIUA ETNIEI TĂTARE Pavilionul Expoziţional a găzduit, ieri, peste 1.000 de tătari cu ocazia sărbătoririi Zilei etniei tătare, legiferată încă din 2006. Etnicii tătari au sărbătorit an de an ziua lor, însă anul aceasta a fost pentru prima dată când tătari din toate cele 31 de filiale ale UDTTMR au celebrat împreună. La eveniment au fost invitaţi să participe senatori, actuali şi foşti deputaţi ai UDTTMR, consulul Turciei la Constanţa, Fusun Amaraz şi ambasadorul Turciei în România, Onur Şolenoil. „Este ziua tuturor etnicilor tătari, iar România este singura ţară în care se serbează ziua noastră şi în care s-a legiferat sărbătoarea etniei noastre. Pentru asta suntem profund recunoscători“, a declarat preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep. Despre importanţa sărbătorii a vorbit şi cel care a făcut ca sărbătoarea să fie legiferată - Aledin Amet - fostul deputat al UDTTMR. „A fost prima lege pe care am iniţiat-o pentru etnia noastră. Mă bucur că au venit să sărbătorească laolaltă reprezentanţi din toate filialele. Este pentru prima dată când ambasadorul Turciei în România a venit la o întrunire a tătarilor cu ocazia zilei noastre“, a declarat Aledin Amet.

EXEMPLU PENTRU ALŢII O prezenţă obişnuită la întrunirile tătarilor din judeţul Constanţa, senatorul Alexandru Mazăre a explicat că Dobrogea este un model de convieţuire interetnică şi că de fiecare dată se simte foarte bine în mijlocul tătarilor. „Dobrogea a devenit de multă vreme un exemplu în ceea ce priveşte convieţuitea mai multor etnii. Este un model de toleranţă şi bună colaborare şi acest lucru se vede prin numeroasele realizări ale tătarilor din România. Cel mai important pentru noi este să ne păstrăm cultura, tradiţiile şi obiceiurile“, a declarat ambasadorul Turciei în România, Onur Şolenoil.