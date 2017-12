Doi bătrâni, lăsați în beznă cinci zile. Cine e de vină?

O factură neplătită la timp a lăsat doi bătrâni constănțeni în întuneric mult peste termenul legal de 48 de ore. O intervenție salvatoare, de weekend, a reaprins lumina după cinci zile. Echipa „oficială“ și-a anunțat sosirea abia în a opta zi. Unii n-au dat banii când trebuia, alții n-au reconectat când trebuia. Vina-i de ambele părți, dar totul ține de sistemul învechit, de obișnuința monopolului (de ambele părți, bineînțeles). E încă o dovadă clară că avem nevoie urgent de o liberalizare masivă a sectorului (mult peste ce se întâmplă acum). Ca la telefonie mobilă, ca la retail. Competiția are talentul de-a educa atât comercianții, cât și consumatorii.

Un preaviz ca oricare altul. Neplătit de luni bune, însă. Furnizorul de energie electrică apasă întrerupătorul și casa e-n beznă. Până aici, toate bune. N-ai ce să zici - nu plătești un serviciu, ți se taie curentul. Asta se întâmplă luni. Marți, până în prânz, se achită 1.300 lei, direct la automatul de la sediu. Se sună pentru confirmare, se dă numărul interminabil al chitanței și se primește următorul răspuns - „Plata s-a înregistrat, de la miezul nopții, în maximum 48 de ore, se reconectează“. Dacă se poate un pic mai repede, ar fi OK, sunt oameni de peste 60 de ani în casă. Trece marți, beznă. Vine miercuri, trece și miercuri, beznă. Joi dimineață se sună din nou. Răspuns aproximativ - „Se rezolvă până la sfârșitul zilei“. Trece și joi, tot beznă. Vineri dimineață, cu termenul legal expirat, se ia din nou legătura. E o problemă - ordinul de reconectare a fost aprobat abia joi, deci termenul legal „updatat“ ar fi luni seară. Dar s-a plătit de marți, știți? Da, dar ordinul e-n sistem de joi. Sunt bătrâni în casă, fără curent electric, deja de patru zile și jumătate. Mor lucruri în „frigider“. E răcoare noaptea, că se cam duce vara. Eroare umană? Eroare în sistem? Ce se întâmplă, doctore? Se ia legătura local și se află că echipele care (re)conectează sunt un soi de subcontractori. E un pic prea târziu să mai ajungă cineva, că deja e vineri seară, iar în weekend nu se lucrează. Și stai, că, de fapt și de drept, ar mai fi un preaviz, iar casa e-n pericol să fie deconectată din nou, cât de curând (asta în cazul fericit în care e reconectată până atunci). Bine, poate ar fi fost OK să se transmită asta de marți - „Știți, ar mai fi de plată încă X lei“. Oricum, nimeni nu vrea să țină bătrâni în beznă șapte zile consecutive, așa că sâmbătă dimineață sună un tehnician și curentul electric revine în casă. Phew! Grazie! Trece sâmbătă, mare veselie. Trece și duminică. Trece și luni. MARȚI dimineață sună iarăși telefonul - „Bună ziua, venim să reconectăm și noi curentu'?“. Asta e echipa aia „oficială“, care ajunge după OPT zile. Evident, oamenilor nu li se pare deloc aiurea că doi bătrâni au stat fără energie electrică OPT zile (teoretic, bineînțeles). În fine, lecție învățată - imediat se achită (aproape) tot, pentru a ajunge la zi cu facturile. Nu de alta, dar încă o săptămână fără curent electric nu sună tocmai feng-shui.

Ce concluzie tragem? Că viața e grea, mai ales în România. Desigur, piața e deschisă, poți schimba oricând furnizorul. Acum sunt mai mulți în joc, că-i liberalizare. Unii taie curentul mai repede, alții mai greu; la fel și cu reconectarea. Dacă nu-ți convine ceva, dacă ești indignat peste măsură, faci reclamație la OPC și o dai cu „sunt cetățean european, am drepturi“. Dar trebuie să ții minte că, la finalul zilei, ești în România și nu-i deloc exclus să rămâi o săptămână întreagă fără curent electric. Aici ar putea comenta haterii - „Zi, bă, mersi, că măcar ai avut curent să ți se taie și, oricum, n-ai plătit cu lunile. Ăia din Africa ce să mai zică. Ar vrea și ei electricitate. Și apă potabilă. Și robinet!“. Alții ar putea sări la gâtul furnizorului, că, deh, n-are un istoric tocmai curățel - „Cum să nu te enervezi MAI RĂU pe el? Îți cumperi singur echipament, ca să ai electricitate, apoi el trece suma asta la INVESTIȚII realizate în țară!!! Pierderi în rețea, facturi umflate, regularizări criminale. Huo, hoții (etc. - n.r.) Dacă mureau oamenii ăia în casă?!?“. Repet, nu e monopol. Schimbă furnizorul. E un serviciu scump. Dar acum se renegociază peste tot contractele. Se oferă reduceri substanțiale. Alege ce-ți convine. Plătește la timp. Sau nu. Vezi ce se întâmplă. Frustrant este, într-adevăr, faptul că electricitatea nu-i ca, să zicem, serviciile de grădinărit. Ălora poți să le zici - „Lasă, mă, că-mi tund singur gazonul“. Dar nu poți spune - „Du-te, bă, de aici, că-mi fac eu singur curent electric. Cumpăr hamsteri și-i pun să alerge-n roată“. Poți investi în panouri solare, ce-i drept. Sau într-o turbină eoliană. În A.D. 2017, viața fără curent chiar nu e viață. Iar dacă ești bătrân și n-ai curent, e trist rău. Ca-n orice alt domeniu, nu putem decât să sperăm că liberalizarea și creșterea concurenței vor rezolva cât mai multe probleme. Competiția este cheia - când începi să pierzi clienți, îți mai schimbi un pic atitudinea. E fapt demonstrat în multe alte domenii.