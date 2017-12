Donald Trump acuză administrația Obama că ar subestima amenințarea SI

Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, acuză administrația Obama că ar subestima amenințarea reprezentată de rețeaua teroristă Stat Islamic, punând în pericol cetățenii americani, afirmă Jason Miller, purtătorul de cuvânt al lui Trump. Donald Trump, care în campanie s-a axat pe inducerea ideii că Statele Unite nu mai sunt o țară sigură și că doar el este capabil să o protejeze, a declarat luni dimineață că se așteaptă la și mai multe atacuri teroriste. Liderul republican a făcut aceste comentarii în contextul producerii mai multor incidente cu posibil caracter terorist în mai puțin de trei zile. Întrebat fiind dacă se așteaptă la noi atacuri, Trump a replicat: ”Da, pentru că am fost slabi. Țara noastră a fost slăbită. Subestimând amenințarea, administrația Obama a permis acesteia să se materializeze, ne pune pe toți în pericol și ne reamintește că avem nevoie de o nouă conducere în lupta împotriva terorismului islamic”.

Sâmbătă, cel puţin 29 de persoane au fost rănite după ce o bombă artizanală a explodat în cartierul Manhattan din New York, iar un dispozitiv improvizat a explodat într-o staţiune din statul american New Jersey, înaintea unui eveniment sportiv militar, dar nicio persoană nu a fost rănită. Tot sâmbătă, un individ a rănit cu un cuţit cel puţin opt persoane, după care a fost împuşcat mortal de un agent de poliţie, într-un mall situat în statul american Minnesota. Luni dimineaţă, poliţia a detonat un pachet suspect găsit într-un coş de gunoi din Elizabeth, New Jersey, de teamă că ar putea conţine o bombă.