Donează sânge și mergi la Untold!

Campania Blood Network, prin care Untold susţine Rețeaua Donatorilor Benevoli de Sânge, dar şi prin care acordă bilete/reduceri de preţ la abonamentele pentru festival, s-a lansat joi, 7 iulie. După succesul pe care campania Pay with Blood l-a avut anul trecut, în acest an festivalul Untold reia campania de donare de sânge, într-o variantă mult mai complexă și cu o nouă identitate, Blood Network. În plus, Untold împreună cu singura platformă tehnologică de donare de sânge din România, Și Eu Donez, au pus bazele primei Rețele a Donatorilor Benevoli de Sânge. Membrii platformei vor fi anunțați prin newsletter sau telefon, dacă este nevoie de ei ca să doneze la centrul din județul lor. Sistemul poate să prevadă anumite nevoi de sânge, pe grupe, arii geografice, în perioade delimitate ale anului. Campania Blood Network se va desfășura în toate Centrele de Transfuzii din țară, până în 29 iulie. În plus, festivalierii vor putea dona și la caravana mobilă din Cluj-Napoca în zilele de 15, 16, 17 iulie și la București în zilele de 18, 19, 20 iulie. Organizatorii explică faptul că în acest an mecanismul este următorul: cine donează sânge la caravana mobilă și se înscrie în baza de date Și Eu Donez (https://www.reteaua.sieudonez.ro) primește un bilet gratuit pentru ziua de joi a festivalului, când pe scenă vor urca Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto și Faithless. Cei care donează la unul dintre Centrele de Transfuzii din țară și înscriu codul de donator primit pe site-ul www.untold.com/bloodnetwork au parte de o reducere de 150 de lei din prețul final al abonamentului. Adrian Chereji, director de Marketing și Comunicare Untold, a declarat: ”Suntem încântați că o idee care părea îndrăzneață anul trecut a reușit să fie atât de bine primită de publicul din România. Anul acesta, campania de donare de sânge va căpăta o nouă formă și o amploare și mai mare. Alături de partenerii de la Și Eu Donez vom încerca să îi facem conștienți pe tineri de importanța donării de sânge și să îi obișnuim să facă acest lucru de mai multe ori pe an, astfel încât să răspundă pozitiv la apelurile multiple ale sistemului sanitar din România. Împreună, donatori și parteneri, construim prima bază de donatori benevoli de sânge din România”. Și Eu Donez, prima platformă tehnologică de donare de sânge din România, a luat naștere în urmă cu trei ani. Cei care doresc să devină membri în Rețeaua Donatorilor Benevoli de Sânge trebuie să intre pe adresa www.reteaua.sieudonez.ro sau în aplicația disponibilă în AppStore, Google Play și în Magazinul Windows. Rețeaua are un sistem de logare foarte simplu, fiecare membru își poate crea contul personal logându-se prin e-mail sau Facebook și completând un formular cu informații de bază. Alex Livadaru, co-fondator Și Eu Donez, a declarat: ”Facem un upgrade tehnologic important. Avem un pachet grafic mai modern, cald, prietenos și foarte ușor de memorat. Simbolul Și Eu Donez este punga de sânge, despre care sperăm că va deveni un adevărat icon pentru cei care vor să se implice în această cauză. Platforma Și Eu Donez, împreună cu forța de convingere și promovare a celui mai premiat festival din Europa, înseamnă prima Rețea a Donatorilor de Sânge din România. Împreună schimbăm o bucățică a României”. Untold 2016 va avea loc în perioada 4-7 august, iar pe scenă vor urca Top 5 DJ ai lumii, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin Van Buuren, Hardwell, Martin Garrix, Tiesto, alături de alți peste 150 de artiști internaționali de renume.