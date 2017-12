Dosar penal din cauza alergiei la flori

Un constănţean alergic la mirosul de flori nu a mai rezistat şi a spart, ieri, vitrina magazinului horticol de la parterul blocului în care locuieşte. Ion Bălăceanu, de 68 de ani, proprietarul unui apartament situat etajul 1 al unui bloc situat pe bd-ul Tomis din Constanţa, este nemulţumit de faptul că, exact sub balconul locuinţei, îşi are sediul o florărie, de unde plantele aflate în incintă ar emana un parfum greu care i-ar da tîrcoale pe la ferestre. Joi dimineaţa, bărbatul şi-a ieşit din fire şi, înarmat cu o toporişcă, a coborît în faţa blocului şi a spart geamul - vitrină al magazinului, lăsînd în urmă numai cioburi de sticlă, atît în interior, cît şi afară, pe trotuar. Distrugerea s-a petrecut sub ochii unei patrule de siguranţă publică din cadrul Secţiei 3 Poliţie, care trecea prin zonă. Întrebat de oamenii legii de ce a recurs la acest gest, bărbatul a motivat că este alergic la mirosul de flori şi, locuind chiar deasupra magazinului, nu a mai putut îndura mireasma puternică cu care se trezea în fiecare dimineaţă. Bărbatului i-a fost întocmit dosar penal pentru săvîrşirea infracţiunii de distrugere, urmînd ca cercetările sa fie continuate de poliţiştii Secţiei 3 cu suspectul în stare de libertate.