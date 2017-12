Două înfrîngeri pentru voleibalistele constănţene la Piatra Neamţ

Echipa feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa a început slab competiţia de la Piatra Neamţ, unde în aceste zile se desfăşoară un turneu de verificare înaintea debutului returului Diviziei A1 la volei feminin. Jucătoarele antrenate de Iuliana Enescu şi Constantin Alexe au pierdut cu 3-0 (25-20, 25-22, 25-14) prima partidă a turneului, disputată ieri dimineaţă împotriva formaţiei Penicilina Iaşi. Deşi achiziţiile din această iarnă păreau să rezolve problema posturilor deficitare, canadiencele nu s-au evidenţiat foarte mult în cadrul partidelor de ieri, singura care a confirmat fiind doar Tammy Mahon. “Am abordat acest meci cu un sextet ce le-a inclus şi pe cele trei jucătoare noi. Pot spune că mi-au plăcut evoluţiile lui Tammy Mahon, care a demonstrat că este o jucătoare excelentă pe faza de atac. Şi Larissa Cundy este o jucătoare bună, dar care însă mai are de lucrat la relaţiile de joc. Shelley (n. r. - Chalmers) a făcut un meci slab, probabil şi din cauză că în această dimineaţă (n. r. - ieri) s-a simţit mai rău”, a explicat directorul tehnic al echipei, Iuliana Enescu, care a recunoscut totodată că echipa mai are de muncă la capitolul omogenitate. “Încercăm ca în aceste zile să formăm un sextet de bază cu cele nou venite. S-a văzut că această pauză competiţională a afectat şi relaţiile de joc. Am încercat în acest prim meci să repetăm mai elemente de la antrenamente. Nu am avut ca scop cîştigarea acestei partide, ci doar să punem la punct şi ceea ce am repetat pînă acum în sală”, a spus Iuliana Enescu. Din lotul deplasat la Piatra Neamţ lipseşte Bojana Marjanovic, rămasă acasă pentru a-şi continua pregătirea fizică în sala de forţă. Tot în cadrul turneului, voleibalistele constănţene au susţinut aseară şi cea de-a doua partidă, împotriva echipei organizatoare, Unic Piatra Neamţ, pierdută cu scorul de 3-0 (25-18, 25-22, 25-14). Astăzi, Tomisul va susţine o singură partidă, cu Neumarkt Tg. Mureş, urmînd ca mîine constănţencele să înfrunte în ultimul meci pe CSU Metal Galaţi.