Două medalii constănţene la CE de atletism pentru tineret

Atletismul constănţean a strălucit vineri la Campionatele Europene de tineret, care se desfăşoară la Ostrava, în Cehia, ambele reprezentante ale CS Farul Constanţa, Andreea Ogrăzeanu şi Cristina Toma. reuşind să urce pe podium. “Regină” în probele de sprint pe plan intern, Ogrăzeanu (21 de ani) şi-a confirmat statutul de favorită şi s-a impus într-o manieră senzaţională în cursa de 100 de metri. Calificată în finală cu al doilea timp, după ce a fost depăşită cu doar o sutime de secundă de ucrainianca Darya Pizhankova, eleva antrenoarei Cristina Manea s-a revanşat în ultimul act, trecând prima linia de sosire cu timpul de 11 secunde şi 65 de sutimi. Vestea a adus multă bucurie la Constanţa, directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu, declarându-se entuziasmat de performanţa obţinută. „Sunt fericit şi emoţionat. Mi-am pus mari speranţe, pentru că a avut rezultate în ultimul timp, inclusiv un record naţional de tineret. Este o bucurie, mai ales că acest titlul european a venit în probele scurte, de sprint, în care România s-a văzut foarte puţin pe plan internaţional. Îmi doresc enorm să meargă la Jocurile Olimpice de la Londra. A făcut de două ori baremul B în acest an, iar dacă va reuşi să-l bifeze o dată şi anul viitor, va ajunge pentru prima oară la cea mai importantă competiţie din lume”, a declarat Floroiu, care a povestit cum a ajuns Ogrăzeanu la CS Farul: „Ştiam că există o fetiţă foarte talentată la Alexandria şi, în urmă cu vreo şase ani, am văzut-o pentru prima oară alergând la Cupa Farul. Şi Andreea, şi antrenoarea Cristina Manea, două fete deosebite, s-au lipit de noi şi am început o colaborare fructuoasă. În fiecare an, a cucerit titlul naţional la categoria ei de vârstă în probele de 100 m şi 200 m şi a doborât record după record. De vreun an şi jumătatea a preluat supremaţia şi în întrecerea senioarelor pe plan intern şi sunt convins că va stabili noi recorduri naţionale în scurt timp. Aurul de la Ostrava este o confirmare, mai ales că a luat aurul la 100 m şi în urmă cu doi ani, la Novi Sad, la Campionatele Europene de junioare I”. Pentru Ogrăzeanu, care şi-a propus să se califice la Campionatele Mondiale de senioare, programate la Daegu, în Coreea de Sud, în perioada 27 august - 4 septembrie, Ostrava este un oraş norocos, în urmă cu patru ani devenind vicecampioană mondială tot la 100 m, la junioare I. Palmaresul ei s-ar putea îmbogăţi cu o nouă medalie, sportiva de la CS Farul fiind cotată printre favorite şi în proba de 200 m.

PRIMUL SUCCES MAJOR. Tot vineri, Cristina Toma (22 de ani) a spart ghinionul şi a cucerit prima sa medalie la o competiţie internaţională majoră, încheind pe locul secund în proba de triplusalt, cu o performanţă de 13,92 m. Constănţeanca a pierdut chiar în faţa colegei sale de antrenament, grecoaica Paraskevi Papahristou, care a sărit 14,40 m. „Cristina Toma duce mai departe tradiţia constănţeană în proba feminină de triplusalt. A fost Cristine Spătaru, dublă campioană mondială de junioare II, la săritura în lungime şi triplusalt, în urmă cu cinci ani, a venit apoi şi Cristina Bujin, o prezenţă constantă la marile competiţii internaţionale, şi acum Cristina Toma. Cele trei au crescut împreună, pregătite de antrenoarea Lenuţa Dragomir, dar în urmă cu un an şi jumătate, Cristina Toma a decis să plece să se antreneze în Grecia”, a mai spus Floroiu.