Dragnea: Nominalizarea unui nou ministru îi aparţine lui Ponta

Ministrul demisionar al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Liviu Dragnea, a declarat că decizia finală de nominalizare a unui nou ministru îi aparţine prim-ministrului Victor Ponta, dar că şi el va avea un punct de vedere, deoarece este o instituţie la eficienţa căreia a contribuit. "Sigur o să am un punct de vedere. Decizia finală va fi a primului-ministru, care îi va propune preşedintelui, dar o să am şi eu un punct de vedere pentru că este un minister la care am contribuit să funcţioneze mai bine şi cu rezultate mai bune", a spus Dragnea. El a precizat că sugestia lui este ca pentru acest minister să nu fie un interimar. Persoana care va ocupa postul de ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, rămas vacant după demisia lui Liviu Dragnea, va fi nominalizată după discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis, a anunţat anterior liderul PSD, premierul Victor Ponta. Premierul a precizat că, mâine, se va afla alături de Liviu Dragnea în Târgiu Jiu şi Craiova, pentru începerea unor proiecte în care Dragnea s-a implicat foarte mult. Liviu Dragnea a anunţat că a demisionat din postul de ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar luni, în şedinţa Biroului Permanent al PSD, îşi va depune mandatul de preşedinte executiv al partidului, ca urmare a deciziei instanţei de a-l condamna în dosarul "Referendumul".