Droguri la “Liberty Parade”

RAZII ÎN STAŢIUNI. Stupefiante descoperite pe litoral! Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au organizat, în perioada 22 - 25 iulie, mai multe razii în staţiunile Venus şi Mamaia. În urma acţiunilor, ofiţerii de la Antidrog au prins doi tineri, ambii în vârstă de 22 de ani, din Bucureşti, asupra cărora s-au descoperit două, respectiv 0,5 grame de canabis. Cei doi petrecăreţi, care luau parte la „Liberty Parade”, s-au ales cu dosare penale pentru comiterea infracţiunii de deţinere de droguri în vederea consumului şi riscă acum, pentru fapta lor, între doi şi cinci ani de închisoare. Ei sunt cercetaţi în stare de libertate. Oamenii legii spun că astfel de razii vor avea loc pe durata întregului sezon estival, în staţiunile de pe litoral. În atenţia ofiţerilor BCCO Constanţa s-au aflat şi magazinele de „vise” de la malul mării. Alături de comisarii Gărzii Financiare Constanţa, oamenii legii au efectuat nouă controale şi au dat amenzi în valoare totală de 32.000 de lei. În plus, activitatea a trei dintre societăţile vizate de această acţiune a fost suspendată pe o perioadă de trei luni, pentru nereguli contabile. Poliţiştii au ridicat 146 de plicuri de substanţe interzise şi continuă cercetările faţă de persoanele care le comercializau.

PROFITURI DE SEZON. Oamenii legii spun că magazinele de „vise” înregistrează profituri uriaşe de pe urma tinerilor care vin pe litoral. „La începutul verii s-au deschis astfel de spaţii comerciale în Vama Veche şi Costineşti. Cererea este foarte mare, aşa că proprietarii acestor magazine fac tot posibilul pentru a câştiga cât mai mulţi bani cu putinţă în această perioadă”, a declarat cms. şef Aurelian Pavel, şeful BCCO Constanţa. „Cu toate acestea, pot spune că avem un sezon atipic. Numărul persoanelor care au fost prinse cu droguri pe litoral nu a fost atât de mare precum în anii trecuţi”, a adăugat cms. şef Aurelian Pavel. Amintim că, în urmă cu mai bine de o săptămână, trei tineri din Tulcea au fost prinşi de jandarmi, pe plaja din Năvodari, în timp ce se pregăteau să consume substanţe etnobotanice.

DROGURI DE SINTEZĂ. Deşi legea prin care etnobotanicele au fost interzise a intrat în vigoare la începutul acestui an, proprietarii magazinelor de “vise” continuă să găsească soluţii pentru a putea vinde şi pe mai departe aceste substanţe. După ce s-a publicat lista celor 36 de halucinogene scoase în afara legii, aceştia au importat produse noi, pe care au început să le vândă on-line, pe site-uri de profil sau în spaţiile comerciale pe care le deţin. Alte opt substanţe au fost incluse de curând pe lista celor interzise, dar reprezentanţii mai multor ONG-uri au atras atenţia asupra faptului că fenomenul nu va putea fi eradicat. Şi asta pentru că noi produse vor fi aduse şi pe viitor în România şi vor fi vândute legal, până la actualizarea tabelului întocmit de Ministerul Sănătăţii. În plus, piaţa neagră a etnobotanicelor s-a format deja, mulţi consumatori cumpărând astfel de substanţe de la dealerii care profită de cererea încă mare. Reprezentanţii Observatorului European al Drogurilor şi Toxicomanilor (OEDT) arătau, în luna aprilie a acestui an, că drogurile de sinteză, precum mefedrona, sfidează politicile de combatere. Şi asta pentru că oferă alternative legale la substanţele interzise, aceste stupefiante putând fi modificate în aşa fel încât să se adapteze cu uşurinţă noilor restricţii.