Duminică începe şi Liga a VI-a la fotbal

Etapa a doua a sezonului 2017-2018 din Liga a V-a constănţeană la fotbal programează duminică, 27 august, următoarele întâlniri - ora 11.00: Inter Ion Corvin - Axiopolis Sport II Cernavodă, FC Mereni - Litoral Corbu, Sport Prim Oltina - CS Poseidon Limanu-2 Mai, Victoria Cumpăna - Speranța Nisipari, Viitorul Târgușor - Viitorul Pecineaga; ora 17.00: Avântul Comana - Carsium Hârșova, Olimpia Constanța - CS Peștera, CS Murfatlar - Voința Săcele.

Tot duminică, 27 august, se vor disputa şi partidele din prima etapă a actualului sezon din Liga a VI-a la fotbal. Programul meciurilor se prezintă astfel -

SERIA NORD, duminică, ora 14.00: Steaua Speranţei Siliştea - Sportul Tortoman; ora 14.30: Viitorul Cuza Vodă - Dacia Mircea Vodă; ora 17.00: Recolta Nicolae Bălcescu - Spicul Horia, Înfrăţirea Cogealac - Pescarul Ghindăreşti; ora 17.30: Dunărea Ciobanu - Speranţa Castelu. Pescăruşul Gârliciu stă în prima etapă. Meciul Ulmetum Pantelimon - Gloria Seimeni a fost amânat.

SERIA SUD, duminică, ora 11.00: AS Bărăganu - Danubius Rasova, Flacăra Viişoara - AS Pelinu, Luceafărul Amzacea - AS Independența, Sacidava Aliman - Viitorul Cobadin, Voința Cochirleni - Trophaeum Adamclisi; ora 14.00: Viitorul Cerchezu - Fulgerul Chirnogeni. AS Ciocârlia stă în prima etapă.

