Echipele de fotbal din județ se pot înscrie în competiții până la 1 august

Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal (AJF) Constanța s-a întrunit recent și a omologat rezultatele înregistrate în competițiile pe care le-a organizat în sezonul 2016-2017. În aceeași ședință, Comitetul Executiv a aprobat rapoartele comisiilor AJF și a aprobat premierea tuturor echipelor care au terminat pe locurile 1, 2 și 3 în campionatele organizate pe plan județean.

De asemenea, s-au stabilit datele de start pentru competițiile județene de seniori: 19 august pentru Liga a IV-a, 20 august pentru Liga a V-a, 27 august pentru Liga a VI-a. Pentru o mai bună comunicare cu reprezentanții echipelor, AJF a stabilit date diferite de întâlnire cu delegații formațiilor din fiecare eșalon, în vederea stabilirii detaliilor pentru sezonul 2017-2018: 5 august pentru Liga a IV-a, 13 august pentru Liga a V-a, 20 august pentru Liga a VI-a și echipele de juniori.

AJF Constanța așteaptă ca până la data de 1 august toate cluburile afiliate să se înscrie în ediția 2017-2018 a campionatelor organizate pe plan județean. De asemenea, echipele din Liga a IV-a sunt rugate să ia legătura urgent cu medicul sportiv Gheorghe Dumitru, pentru a programa vizita medicală.

Reamintim echipele care și-au câștigat pe teren dreptul de a juca în edițiile viitoare ale campionatelor de seniori organizate de Asociația Județeană de Fotbal Constanța:

Liga a IV-a: Viitorul Fântânele, CS Năvodari, CS Agigea, CS Eforie, Gloria Băneasa, Gloria Albești, Victoria Mihai Viteazu, Sparta Techirghiol, CSO Ovidiu, Știința Poarta Albă, CS Mihail Kogălniceanu, Farul Tuzla, Portul Constanța, Avântul Comana, Voința Valu lui Traian, AS Carvăn (promovată), Litoral Corbu (promovată), Atletic 2 Mai (promovată)

Liga a V-a: Unirea Topraisar (retrogradată), CFR Constanța (retrogradată), CS II Agigea, Speranța Nisipari, Voința Săcele, Viitorul Târgușor, Sport Prim Oltina, Viitorul Cobadin, Victoria Cumpăna, Castelanii Castelu, Viitorul Pecineaga, CS Murfatlar, Axiopolis Sport II Cernavodă (promovată), Inter Ion Corvin (promovată), CS Peștera (promovată), Dunărea Ostrov (promovată)

Liga a VI-a, Seria Nord: Recolta Nicolae Bălcescu (retrogradată), Voința Siminoc (retrogradată), Gloria Seimeni, Danubius Rasova, Carsium Hârșova, Dunărea Ciobanu, Viitorul Cuza Vodă, Voința Cochirleni, Steaua Speranței Siliștea, Spicul Horia, Pescărușul Gârliciu, Înfrățirea Cogealac, Pescarul Ghindărești, Sportul Tortoman, CSȘ Medgidia, Dunaris Topalu

Liga a VI-a, Seria Sud: Dacia Mircea Vodă (retrogradată), Olimpia Constanța, FC Mereni, Fulgerul Chirnogeni, Trophaeum Adamclisi, AS Independența, Luceafărul Amzacea, Viitorul II Cobadin, AS Pelinu, Sacidava Aliman, Viitorul Cerchezu, AS Bărăganu, GSIB Mangalia, AS Ciocârlia, Marmura Deleni

Precizare importantă - unele echipe ar putea alege să evolueze într-un eșalon inferior, din motive financiare, caz în care locurile rămase libere vor fi ocupate conform ROAF

CS MEDIGIDIA VA JUCA ÎN LIGA A IV-A

Deși încă nu există nimic oficial, se pare că nou înființatul Club Sportiv din Medgidia va avea echipă în Liga a IV-a încă din sezonul 2017-2018! CS Medgidia a făcut la AJF cerere de cesionare a locului deținut de Victoria Mihai Viteazu, iar aceasta va fi analizată în viitoarea ședință a Comitetului Executiv. Formația din Medgidia este antrenată de Aurelian Despa și are ca obiectiv promovarea imediată în Liga a 3-a!