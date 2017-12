Editorial : HERO - de Sorin Lucian Ionescu

DeFacto este un brand de îmbrăcăminte din Turcia, cu magazine în toată Europa, aşa cum mai sunt vreo câteva, prezente inclusiv în România. În general marfă ieftină, imaginaţie puţină, calitate ok, către modestă. DeFacto are doar un magazin la Piaţa Unirii din Bucureşti, care din păcate are doar prea puţină legătură cu cele purtând acelaşi nume, din Turcia. De acolo mi-am luat lucruri de calitate, care în capitala României nu se găsesc, ioc. Dar atât cu reclama gratuită.

Unul dintre tricourile altminteri lipsite de inspiraţie ale brandului e alb, cu o inscripţie neagră, pe care scrie în engleză (slavă Domnului că nu în turceşte): ''Erou - eroii sunt nemuritori''. Costă 14 lire turceşti, adică vreo cinci dolari. Ieftin şi bun, nerecomandat burtoşilor, a căror culoare preferată e negru. Cu un astfel de tricou, Gokhan Guclu, un fost soldat acuzat de participare la puciul eşuat din 15 iulie 2016, a apărut în faţa instanţei. Bănuiala mea e că neintenţionat - doar nu şi-a comandat special, prin avocat; pur şi simplu îl avea la îndemână, în bagaje. Sau poate, cine ştie.

Şi-a turbat regimul Erdogan, din cauza mesajului subliminal, adică! Mai nou, Autorităţile turce sunt în căutarea persoanelor care poartă tricouri cu inscripţia „Erou“, întrucât cred că acestea au legătură cu mişcarea clericului islamist Fethullah Gulen şi cu puciul eşuat împotriva regimului Erdogan. În ultimele zece zile, poliţiştii au reţinut aproape 30 de persoane doar pentru că purtau tricouri cu inscripţia „HERO“!?! „Unii mergeau la examen, alţii erau în campusuri universitare... Aproape oricine purta un asemenea tricou a fost luat la rost de către poliţişti”, au relatat jurnaliştii CNNTurk. Până şi turişti teribilişti au fost luaţi pe sus şi ţinuţi în beciuri cu orele. Repet, tricoul s-a vândut în mod legal, inclusiv în Turcia!

Pe vremea comunismului românesc, creatori autohtoni acuzau că cenzura şi statul poliţienesc blocau mesaje, incluse în operele culturale, absolut fără nicio noimă. Li se părea lor, autorităţilor, că unele fraze, imagini, texte incită. Prin interzicere, le transformau în mesaje virale. Tricourile din magazinul din Bucureşti, cu ''Hero'' au dispărut peste noapte. Mesajul a devenit politic, cu ţintă exactă: regimul totalitar al lui Erdogan. Al meu e făcut la o ''imprimerie'', nu e original. Dar arată al naibii de autentic! Şi, dacă e nevoie, mai facem.