Elena Udrea sare la „gâtul dreptei”!

ATACURI Venită la Constanța pentru a participa la alegerile interne pentru desemnarea președintelui Organizației Județene a PMP, Elena Udrea nu a scăpat prilejul de a ataca proiectul politic pe care PNL și PDL doresc să-l pună în aplicare. Deși a spus că nu este deranjată de faptul că partidul său nu a fost chemat la discuțiile pentru unificarea dreptei, președintele PMP a afirmat că PNL și PDL sunt două formațiuni care și-au ratat obiectivele, iar acum încearcă să-și mascheze eșecul mergând rapid într-o fuziune. ”Un proiect unit al dreptei, pe care și noi l-am susținut, nu înseamnă să-ți vinzi identitatea, să alergi cu disperare să te primească PNL. Ceea ce face PDL acum înseamnă dispariția partidului”, a afirmat Udrea. Liderul PMP nu l-a uitat nici pe președintele PDL, Vasile Blaga, despre care a spus că este incapabil să ofere un viitor partidului și de aceea lasă formațiunea să se topească în PNL. „Este uimitor cum această conducere a PDL, care vorbea de forța partidului în alegerile interne, aleargă spre PNL şi se teme ca nu cumva să se răzgândească liberalii să-i absoarbă. Blaga se mulțumește cu orice funcție în viitorul partid doar să mai conteze acum, la final de carieră, în loc să lase PDL să renască și să-și ducă tradiția de partid învingător mai departe. Au pierdut alegerile, au promis 25% și au luat 12%. La plecarea mea au spus: „Foarte bine că a plecat Udrea. Acum, în sfârșit, PDL va crește, va lua 30%“. Însă uitați că a luat 12% și actuala conducere nu are nicio soluție, iar PDL preferă să se predea PNL”, a punctat Udrea. Întrebată dacă l-ar vota pe Crin Antonescu în eventualitatea în care acesta ar ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale, Elena Udrea a spus că fostul președinte liberal trebuie să-şi ceară scuze public. „Dacă ar ajunge Antonescu în turul 2, cel care a fost părtaș la lovitura de stat de acum doi ani, ca să obțină votul nostru, trebuie să se dezică de ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă, să se dezică și să regrete asocierea și parteneriatul cu Victor Ponta. El sau, să zicem, alt candidat al PNL, care afirmă că va susține mai departe lupta pentru independența Justiției, statul de drept, va avea și suportul nostru”, a spus Udrea.

SUSŢINERE TOTALĂ PENTRU BĂSESCU Preşedintele PMP a comentat şi situaţia în care se află şeful statului, Traian Băsescu, şi scandalul din jurul familiei sale. „Băsescu a demonstrat că este cu adevărat un om de stat și își duce mai departe lupta pentru independența Justiției, chiar cu aceste costuri: cineva din familia dânsului să fie implicat într-un dosar penal”, a subliniat preşedintele PMP. Întrebată dacă scandalul din jurul lui Băsescu va afecta PMP, în condiţiile în care şeful statului este părintele noii formaţiuni, Elena Udrea a spus că nu, pentru că părţile implicate nu aveau legătură cu PMP. „Nu au legătură nici cu președintele, chiar dacă una din persoane este din familia sa. În plan personal, e o situație dificilă pentru președinte, dar în planul statului, al instituțiilor pe care şeful statului le susține, în planul funcționării Justiției, Traian Băsescu a dat un test pe care nimeni nu vrea să-l dea, un test trist, dar pe care l-a trecut cu brio”, a conchis Udrea.

Huiduită şi apostrofată

La final, chiar când se pregătea să plece de la ședința PMP, Elena Udrea a simţit pe pielea ei ce înseamnă să fie urâtă de români după dezastruoasa guvernare din perioada 2008 - 2012. Întocmai ca mentorul său, Traian Băsescu - care a fost scuipat în față la ultima vizită pe care a făcut-o la Constanța -, a venit și rândul Elenei Udrea să fie trasă la răspundere pentru deciziile pe care le-a luat Guvernul din care ea a făcut parte şi care au afectat milioane de români. Chiar în timp ce se urca în maşină pentru a pleca de la şedinţa PMP, Elena Udrea a fost apostrofată și huiduită de Grigore Gheorghe, un constănțean pensionar, care a acuzat-o că, împreună cu Emil Boc, i-a tăiat pensia și nu mai are din ce trăi. “Alo! Madame? s’il vous plait! Mi-ai tăiat pensia. Ea împreună cu Boc şi Băsescu au tăiat pensiile, iar acum doamna vine cu mărul. Am 45 de ani de muncă şi am o pensie de opt milioane. Guvernul Boc îmi tăiase atât de mult pensia încât ajunsese la şase milioane de lei. Acum, după uşoare majorări, a ajuns la opt milioane. Cum pot să trăiesc eu cu aceşti bani în condiţiile în care am o soţie handicapată, cu o pensie de 2 milioane de lei?”, a spus pensionarul. Inutil să menţionăm care a fost reacţia Elenei Udrea, care a tras repede uşa maşinii după ea şi a fugit pentru a nu fi nevoită să îi răspundă omului.

În altă ordine de idei, după ce a fost uns, sâmbătă, preşedintele Organizaţiei Judeţene a PMP, fostul prefect Claudiu Palaz a fost desemnat de candidatul partidului la alegerile prezidențiale, Cristian Diaconescu, purtătorul său de cuvânt şi şef al campaniei sale prezidenţiale.