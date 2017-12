Elevii care au promovat Bac-ul nu mai primesc diplome!

Candidaţii care au promovat Bac-ul anul acesta vor primi adeverinţe în locul diplomelor! Din păcate pentru cei care vor să intre în posesia diplomei ca document oficial privind încheierea ciclului de studii al acestei promoţii, DNA cercetează modul în care compania Romdidac, ce funcţiona, până în 1989, ca direcţie în Ministerul Învăţământului, a primit dreptul exclusiv de a furniza diplomele şcolare şi universitare, girat succesiv, după 1990, de şefii acestei instituţii. Ancheta DNA a determinat Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) să renunţe la colaborarea cu Romdidac şi să întreprindă demersurile necesare pentru ca realizarea diplomelor să se facă de către stat, prin Imprimeria Naţională. "S-a renunţat la Romdidac, iar licitaţia pentru activitatea de furnizare a diplomelor nu este, în opinia mea, o variantă. Consider că această activitate trebuie să fie monopol de stat şi intenţionăm să fie făcută de Imprimeria Naţională. Pentru a obţine asta, e nevoie însă de cadrul legal. Mai întâi, prin recenta ordonanţă de modificare a Legii educaţiei, am stipulat ca responsabilitatea legată de diplome să revină MEN şi rămâne să fie dată şi o Hotărâre de Guvern de modificare a organizării ministerului, după care ne vom putea duce la Imprimeria Naţională, care să fie unic gestionar pe furnizarea de diplome. Precizez că, astfel, se face “curăţenie” şi la acest capitol. Totul va fi gestionat de stat. Va exista şi o bază de date unică, accesibilă online, în care oricând se va putea verifica veridicitatea unui act de studii", a explicat ministrul Educaţiei, Remus Pricopie.

Un ordin emis recent de ministrul Remus Pricopie, care modifică, între altele, cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015, prevede însă că anul acesta, cu titlu de excepţie, "la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu care au promovat examenul naţional de Bac în anul 2014 pot participa cu adeverinţa care atestă promovarea Bac-ului". Ministrul Educaţiei subliniază să adeverinţele sunt documente legale, care înlocuiesc diploma până când aceasta este eliberată. "România era singura ţară care dădea diploma la câteva zile după examen. Eu, de pildă, în Belgia, am primit diploma la un an după ce am terminat o serie de studii. Până atunci, m-am putut folosi de adeverinţă", a spus Remus Pricopie.

SCURT ISTORIC AL CAZULUI DNA cercetează modul în care compania Romdidac, ce funcţiona, până în 1989, ca direcţie în Ministerul Învăţământului, a primit dreptul exclusiv de a furniza diplomele şcolare şi universitare, girat succesiv, după 1990, de şefii acestei instituţii. "Pe rolul DNA există o cauză în care se efectuează acte de urmărire penală in rem (cu privire la fapte) referitoare la suspiciunea comiterii unor infracţiuni de corupţie şi de evaziune fiscală", arăta DNA, în februarie. Procurorii anticorupţie verifică modul în care Ministerul Educaţiei a încheiat un contract cu actuala societatea pe acţiuni Romdidac, în baza căruia compania a devenit unicul furnizor de diplome. În acest sens, sunt analizate convenţiile încheiate între instituţie şi firmă. Fostul ministru al Educaţiei Ecaterina Andronescu spunea atunci că toţi miniştrii postdecembrişti, începând cu Liviu Maior, Andrei Marga şi Mircea Miclea, au avut convenţii cu Romdidac, pentru furnizarea diplomelor de studii. Referitor la faptul că nu s-a pus problema organizării unei licitaţii pentru acest serviciu, fostul ministru aduce ca argumente asigurarea elementelor de siguranţă ale diplomelor de studii şi confidenţialitatea acestora. "Când vorbim despre diplome, vorbim despre o cutie a Pandorei, pentru că aceste acte au un caracter special. Nu pot fi făcute de oricine. Niciun ministru nu s-a angajat să renunţe la serviciile Romdidac, fiind vorba despre un document realizat pe un anumit tip de hârtie cu filigran, cu elemente de siguranţă, aceste elemente nefiind publice. Apoi, după ce erau tipărite, se depozitau la sediul societăţii, de unde le luau unităţile de învăţământ. Ministerul nu ar fi avut unde să le depoziteze", a declarat Andronescu.

Tot Ecaterina Andronescu a ţinut să sublinieze că "niciodată în România nu a dat altcineva diplome", raţiunea fiind tot ca acestea să aibă elemente de siguranţă. "În 2009, au fost găsite diplome false tocmai pentru că lipseau elementele de siguranţă, iar hârtia era diferită. Pentru realizarea diplomelor Romdidac, se folosea un anumit tip de hârtie. Societatea are o experienţă de peste patru decenii în producerea diplomelor. Mai mult, când au apărut diplomele false, am cerut Romdidac să transmită Ministerului Educaţiei numele de pe diplome, aşa cum au fost transmise instituţiilor de învăţământ. În acest fel, Ministerul Educaţiei a avut continuu evidenţa repartizării diplomelor. Mai mult, ministerul a interzis societăţii să elibereze numărul de diplome cerut de unele instituţii, înainte de adoptarea cifrei de şcolarizare", a explicat Andronescu.

Potrivit site-ului oficial al Romdidac SA, compania a fost înfiinţată în 1962. Până în 1989, aceasta a funcţionat ca departament în subordinea Ministerului Învăţământului, având ca obiectiv furnizarea de aparatură de laborator, truse, echipamente audiovizuale, modele, mulaje, material grafic, tipizate şcolare şi alte materiale necesare instituţiilor de învăţământ. "După 1990, s-a transformat în societate comercială pe acţiuni, sub denumirea actuală, diversificându-şi activitatea", se arată pe site-ul companiei.

Contactat de Mediafax, directorul general al Romdidac, Nicolae Bolboaşă, a spus că nu poate da detalii privitoare la anchetă, având în vedere că dosarul este instrumentat de DNA. "Firma Romdidac realizează formularele de peste 30 de ani, încă de pe vremea lui Nicolae Ceauşescu. Este un fel de tradiţie pe care am realizat-o atâţia ani şi am realizat-o bine, pentru că nu am avut niciun fel de probleme", a declarat el.