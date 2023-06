Elevii Liceului Lucian Blaga, în sărbătoare

Marți, 9 mai 2023, elevii Liceului Teoretic Lucian Blaga Constanța, alături de părinți, bunici și cadre didactice, au sărbătorit Ziua Liceului printr-un dublu spectacol emoționant de muzică, dans, momente poetice și scenete de teatru. Pentru buna organizare a manifestărilor dedicate, directorul liceului, prof. Iuliana Linea a avut în special sprijinul tuturor doamnelor învățătoare dar și al prof. coordonatori, Florentina Reșit, Mariana Ștefan și Victoria Avanu.

Prima parte a spectacolului a avut loc dimineața când amfitrionii bucuriei în dans, muzică și voie bună au fost prichindeii de la clasele pregătitoare pâna la clasele a patra, îndrumați cu entuziasm de doamnele lor învățătoare.

A doua parte a spectacolului a revenit claselor gimnaziale și liceale și a debutat cu cuvântul introductiv al directorului liceului, prof. Iuliana Linea care a observat entuziasmul cu care copiii, de la mic la mare, s-au implicat în desfășurarea acestui spectacol în care au arătat că se simt bine la școală în activitățile de dans, recitare, cântec sau joc de teatru. Acesta a fost și momentul festiv pentru a prezenta premiile la olimpiadele județene și naționale. Reprezentanților Consiliului Școlar al Elevilor le-a revenit misiunea să prezinte proiectul Vocea Elevilor. ,,Țin să subliniez implicarea de nota 10 a reprezentanților Consiliului Școlar al Elevilor în toate activitățile pe care le-au întreprins de-a lungul anului școlar. Este meritul lor că au reluat tipărirea revistei Muguri a liceului, afectată de perioada de pandemie. Această implicare mi-a umplut sufletul de bucurie și speranță”, a adăugat director prof. Iuliana Linea.

Elevii de la clasele gimnaziale și liceale au ales să evoce regiunile Transilvania, Moldova, Oltenia și Dobrogea prin prezentări Power Point, cântece și dansuri reprezentative (Purtata fetelor de la Căpâlna, cântecul ,,Zi-i Vasile zi-i”, cântecul Luna albă, Suita Moldovenească, cântecul ,,Lie Ciocârlie”, cântecul și dansul ,,Pandelașul”, cântecul ,,Bordeiașul”, dansul țigănesc ,,Kibori”, dansul tătăresc și dansul macedonesc Pamporea). Scenetele de teatru Titanic vals de Tudor Mușatescu și Vizită de I.L. Caragiale au scos la rampă elevii de la clasa a XI-a B și clasa a VII-a B al căror talent a fost șlefuit în orele de pregătire de către prof. de limba română, Florentina Reșit.

De asemenea, prof. coordonator Mariana Ștefan împreună cu elevii claselor a IX- A, B, C, clasa a X-a A și clasa a XI-a C au susținut un ,,Atelier de istorie" în care a fost prezentată o scenetă care reiterează Ședința Adunării Deputaților din 9 Mai 1877, în care Mihail Kogălniceanu, în calitate de ministru de externe, proclama independența de stat a României printr-un discursmemorabil.

,,Cultura noastră organizațională este îmbogățită an de an prin inițiativele elevilor, părinților și ale cadrelor didactice care își doresc să contribuie la formarea unei comunități școlare armonioase în care fiecare elev și cadru didactic să se simtă bine și în siguranță. Comunitatea, pe care o construim zi de zi prin activitățile extrașcolare pe care le proiectăm împreună, ne permite să ne desfășurăm activitatea într-un mediu armonios în care fiecare este binevenit și intervenția fiecăruia aduce un plus de valoare în dezvoltarea instituției noastre școlare. Așa cum spunea Blaga <<Cine crede în zbor este stăpân peste zare!>>, elevii sunt încurajați să creadă în forțele lor proprii, în capacitatea lor de înțelegere.”,a declaratProf. director Iuliana Linea.