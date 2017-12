Elevii Liceului „Ovidius”, la American Corner

Reprezentanţii American Corner din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa au organizat, ieri, o activitate dedicată lui Marilyn Monroe (născută Norma Jeane Mortensen), fară îndoială un celebru star cinematografic, sex simbol şi divă a secolului XX. Tema acţiunii a fost „Marilyn Monroe Biography: Goddess of the Silver Screen - Secrets, Glory and Tragedy” (Biografia lui Marilyn Monroe: Zeiţa ecranului argintiu – secrete, glorie şi tragedie). La manifestare au participat elevii Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanţa, însoţiţi de profesorii Valerica Vişan şi Făniţă Ceara. Ei au urmărit o prezentare a vieţii şi carierei binecunoscutei actriţe, precum şi a influenţei pe care a avut-o în lumea filmului. Informaţiile prezentate le-au fost de folos participanţilor în rezolvarea quiz-ului pregătit de organizatori pentru ei. Prezentarea a fost urmată de vizionarea filmului documentar „Marilyn Monroe Biography” (Biografia lui Marilyn Monroe). La finalul acţiunii, elevii Liceului „Ovidius” au primit certificate de participare, broşuri şi câte un hand-out cu informaţii pe această temă. Evenimentul va fi reluat pe 22 şi 23 februarie, începând cu ora 10.00, la cererea studenţilor Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius”.