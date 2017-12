Elevii lui Gache, umiliţi în Bănie

Considerată una dintre candidatele la retrogradare, FC Farul a început campionatul într-un mod dezastruos, cedînd fără drept de apel în deplasarea de la Craiova, contînd pentru prima etapă a Ligii I. Încărcaţi de optimism înaintea partidei, elevii lui Constantin Gache au debutat curajos în Bănie, şutul lui Mendy ocolind poarta lui Bornescu în chiar primele minute. A fost doar un “foc de paie”, pentru că oltenii au pus stăpînire pe joc, dominînd cu autoritate mijlocul terenului. Ocaziile s-au succedat la poarta constănţenilor, dar Vlas a scăpat fără gol timp de o jumătate de oră. În min. 32, portarul Farului a gafat la “bomba” trimisă de Dorel Stoica de la mare distanţă, respingînd în faţă şi Florin Costea a îndeplinit o simplă formalitate. Constănţenii nu au avut replică şi Gache a mutat spre finalul primei reprize, aruncîndu-l în luptă pe Ciobanu în locul unui dezamăgitor Nae. Evenimentele s-au înghesuit tot la poarta Farului şi Ciprian Tănasă a realizat “dubla” în min. 40 şi 44. Vîrful adus de la FC Argeş în această vară a finalizat fără probleme mai întîi cu capul la recentrarea lui Costea, apoi cu piciorul la mingea trimisă de Rose, de fiecare dată de pe partea dreaptă a defensivei grupării de pe litoral. Ocaziile gazdelor au continuat şi după pauză, cu Wobay în prim-plan, dar norocul l-a salvat pe Vlas. Cel mai experimentat jucător al Farului, Şchiopu, a cedat psihic şi a încasat două cartonaşe galbene în patru minute, plecînd la cabine cu un sfert de oră înaintea finalului. Şi pentru ca umilinţa constănţenilor să fie totală, Tănasă a stabilit scorul final, în min. 78, cu o execuţie de senzaţie, „scăriţă” din 12 m peste Vlas.

“Ne-am tăiat după primul gol”

La finalul jocului, Gache s-a arătat şocat de evoluţia elevilor săi, dar şi de scorul înregistrat la final. “A fost un început dezastruos de campionat, atît prin prisma scorului, cît şi a jocului prestat. Începutul meciului a fost ezitant pentru ambele formaţii şi după primul gol ne-am tăiat şi nu ne-a mai ieşit nimic. Sper şi cred că nu aceasta este adevărata faţă a echipei. Am încredere că ne vom reveni în etapele viitoare, altfel ne va fi foarte greu să rezistăm în Liga I. Nu mă aşteptam la o asemenea diferenţă de scor”, a spus antrenorul Farului, care a considerat îndreptăţite afirmaţiile celor care văd echipa Farul ca o candidată la retrogradare, mai ales după jocul prestat în Bănie. “Trebuia să cîştigăm primul joc din campionat, dar nu mă aşteptam la un asemenea scor. Sînt mulţumit de evoluţia echipei, dar mai avem mult de lucrat. Am început mai greu meciul, pentru că jucam împotriva unei echipe de Divizia B sau C, dar după primul gol ne-am dezlănţuit”, a declarat omologul său de pe banca Universităţii, Florin Cioroianu.

Au evoluat formaţiile - U. Craiova (antrenor Florin Cioroianu): Bornescu - Ciucă, D. Stoica, Mitchell - Dănănae, Prepeliţă (73 Dina), Gărgălie, Rose - Wobay, C. Tănasă (78 Săceanu), Fl. Costea (69 Stoianof); FC Farul (antrenor Constantin Gache): Vlas - Băcilă, Gheară, Şchiopu, L. Florea - Todoran, Teekloh (74 Larie), Voiculeţ, G. Mendy (Otvoş) - M. Nae (38 Şt. Ciobanu), E. Nanu. Au marcat: Fl. Costea 32, C. Tănasă 40, 44, 78. Cartonaşe galbene: Fl. Costea, C. Tănasă, Săceanu / Voiculeţ, Otvoş, Şchiopu (2). Cartonaş roşu: Şchiopu (min. 75). Spectatori: 13.000. Au arbitrat: Victor Berbecaru (Rm.Vîlcea) - Eduard Dumitrescu (Piteşti) şi Ovidiu Maier (Timişoara).