Elevii nu au mai vrut să copieze la Bacalaureat! Vezi de ce!

Tinerii care au participat la prima probă scrisă a Bacalaureatului - cea la Limba și literatura română -, susținută în cele 15 centre de examen din județul Constanța, au reușit să rezolve subiectele propuse de Centrul Național de Evaluare și Examinare în acest an, pe care le-au apreciat ca fiind „destul de ușoare“. Dacă anii trecuți, la Constanța, nu trecea nicio probă scrisă de la Bacalaureat fără ca măcar un elev să fie eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă, la proba la Limba și literatura română din această sesiune, niciun tânăr nu s-a încumetat să copieze. Totuși, 218 elevi din cei 4.517 absolvenți înscriși au absentat.

SUBIECTE FOARTE UȘOARE?

La fel ca acum o săptămână, când elevii de clasa a VIII-a au fost în „focul“ Evaluării Naționale, elevii care au susținut proba la Centrul de Examen Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța au fost foarte fericiți la terminarea examenului, afirmând cu încredere că subiectele au fost foarte ușoare și că se așteaptă la note mari. Nu putem să nu ne întrebăm dacă nu cumva Ministerul Educației nu a scăzut din gradul de dificultate al subiectelor pentru a crește în acest fel, la final, rata de promovare a examenelor naționale. ”Au fost subiecte ușoare, am avut un roman psihologic la partea a III-a, un text dramatic pe care am avut de rezolvat niște exerciții și la subiecul al II-lea am avut de făcut un text argumentativ pe tema importanței lecturii în viața tinerilor”, a precizat unul dintre elevi, care a susținut examenul pentru profilul real. Tânărul se așteaptă acum să obțină o notă peste 8, ținând cont că nu a făcut o oră de meditații pe toată perioada liceului. ”Un subiect mai simplu ca ăsta nu puteam avea, a fost foarte accesibil. Din păcate, am fost foarte agitat și am uitat complet numele personajelor din romanul pe care l-am avut de analizat. Totuși, o să iau o notă bunicică, pentru că în rest am scris corect”, a spus un alt elev. De altfel, și profesorii de limba română au confirmat faptul că subiectele au fost accesibile elevilor care s-au pregătit pentru susținerea examenului. ”Subiectele au fost de nivel mediu, în conformitate cu programa pentru Bacalaureat și cu programele de studiu. Din perspectiva subiectivă a profesorului, aș spune că au fost chiar ușoare, însă nici elevii nu ar fi trebuit să aibă dificultăți în rezolvarea lor, pentru că nu au fost cu nimic surprinzătoare, ba chiar au fost accesibile, iar la subiectul al doilea, a fost o perspectivă apropiată nivelului lor”, a declarat, pentru ”Telegraf”, profesorul de limba română de la Colegiul Comercial ”Carol I” din Constanța, Roxana Albu.

CE SUBIECTE AU AVUT DE REZOLVAT

Elevii de clasa a XII-a au avut de rezolvat subiecte diferențiate în funcție de filieră și profil. Astfel, candidații de la Filiera teoretică - Profil real și cei de la Filiera tehnologică au avut de rezolvat la primul subiect mai multe cerințe pe baza textului ”Madona” de Tudor Mușatescu. La subiectul al doilea, candidaților li s-a cerut să scrie un text argumentativ, de 150 - 300 de cuvinte, despre rolul jocurilor de calculator în viața tinerilor, iar la ultimul subiect au avut de redactat un eseu, de 600 - 900 de cuvinte, în care să prezinte tema și viziunea despre lume într-un roman interbelic studiat. Cei de la Filiera teoretică - Profil umanist și de la Filiera vocațională - Profil pedagogic au primit la subiectul I un text la prima vedere de Horia Lovinescu - ”Citadela sfărâmată”, pe baza căruia au avut de răspuns unor cerințe. La cel de-al doilea subiect au avut de redactat un text argumentativ, de 150 - 300 de cuvinte, despre rolul lecturii în dezvoltarea personală, iar ultimul subiect le-a cerut candidaților să redacteze un eseu, de 600 - 900 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat.

Ce probe au loc marți?

Potrivit calendarului de desfășurare a examenului de Bacalaureat, marți, 5 iulie, se va susține proba scrisă la Limba și literatura maternă, unde sunt doi 2 candidați înscriși, care vor susține proba la limba turcă. Tot marți, are loc Bacalaureatul român - filiera francofonă (discipline non-lingvistice studiate în limba franceză - geografie și economie), la care sunt înscriși 39 de elevi de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Constanța și de la Liceul Teoretic ”G. Călinescu” Constanța.