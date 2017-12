Enel, pe cale de dispariţie din Dobrogea?

09:49:34 / 13 Ianuarie 2015

Sa plece

Procurorii îi acuză pe vicepreședintele ANRE,Claudiu Dumbrăveanu, și pe directorul ENEL,Florin Gugu, că au făcut avere pe spinarea populației. Referatul procurorilor vorbește despre un prejudiciu de 2,5 milioane de euro pentru stat numai la furnizorul ENEL, însă cei din Autoritatea Națională pentru Reglementare susțin că toți cei 8 furnizori au fost implicați în umflarea facturilor.La o factura de 100 de lei, toți românii care au curent electric în casă au plătit timp de 5 luni câte 7 lei în plus, dacă luăm în calcul și TVA-ul. Cei de la ANRE au impus scăderea tarifului pe Kilowatt cu 1,3% pe luna, timp de o jumătate de an, adică a dat înapoi fiecărui român 8 lei și 30 de bani. Rezultă de aici că au mai rămas de recuperat 25 de lei. Cu cat facturile erau mai mari, cu atât sumele plătite în plus și încasate ilegal de furnizor au fost și ele mai mari. "Fie paine cat de rea / Chiar aici in tzara ta / Tot ti-o fura cineva."-versuri Spitalul de Urgenta .