Energie electrică ieftină de la români pentru moldoveni

Republica Moldova va putea importa energie electrică din România din anul 2015, după instalarea staţiei de cuplare în curent continuu de tip ”back to back” pe linia electrică Vulcăneşti-Isaccea. Despre aceasta s-a discutat în cadrul întrevederii prim-ministrului Republicii Moldova, Iurie Leancă, cu ministrul pentru Energie al României, Constantin Niţă, transmite timpul.md. Oficialii au discutat, de asemenea, despre construcţia liniilor electrice Vulcăneşti-Isaccea şi Străşeni-Ungheni-Iaşi, pentru extinderea posibilităţilor de transportare a energiei electrice între cele două ţări, precum şi instalarea staţiei de cuplare în curent continuu de tip ”back to back” pe aceste linii. Iurie Leancă şi Constantin Niţă au discutat, de asemenea, despre posibilitatea de finanţare de către România a proiectului de construcţie în Vulcăneşti a staţiei „back to back, estimată la 65 de milioane de euro. Anterior, ministrul Economiei de la Chişinău, Valeriu Lazăr, a menţionat că Moldova este interesată să importe energie electrică din România, unde aceasta este cu 15-20% mai ieftină decât energia electrică procurată în prezent de la Centrala de la Cuciurgan şi compania ucraineană „DTEK Vostokenergo”. Valeriu Lazăr a precizat că problemele tehnice care nu permit importul de energie electrică din România vor fi înlăturate după instalarea staţiei de cuplare în curent continuu de tip ”back to back” pe linia electrică Vulcăneşti-Isaccea, pentru sincronizarea parametrilor tehnici. Aceasta va permite Moldovei să importe energie electrică din România în cantităţi mult mai mari.