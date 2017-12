„Este incredibilă tăria agentului accidentat în misiune”

STĂPÂNIRE DE SINE. Agentul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR), care a fost accidentat grav în timpul unei misiuni, s-ar putea întoarce acasă peste două săptămâni. „Am discutat cu familia lui Gabriel Florescu şi cu echipa de medici care îl monitorizează după intervenţia chirurgicală la care a fost supus şi am aflat că starea lui de sănătate este acum stabilă. Dacă procesul de vindecare decurge aşa cum trebuie, peste două săptămîni va reveni în Constanţa”, a declarat cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa. Acesta a adăugat că, după ce va fi apt să se întoarcă la serviciu, agentul şef Gabriel Florescu va primi o funcţie de birou în cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere. „În această perioadă dificilă de refacere vom face tot ce ne va sta în putinţă pentru a-i ajuta familia. Vreau să subliniez tăria de care acest om a dat dovadă imediat după producerea accidentului. În condiţiile în care aproape toţi cei care se aflau de faţă se pierduseră cu firea, el a reuşit să-şi stăpânească emoţiile şi să-i coordoneze. I-a spus fiecăruia ce are de făcut şi în acest fel a reuşit să-şi salveze viaţa. Dacă nu ar fi avut această prezenţă de spirit extraordinară, probabil că ar fi murit acolo. Am urmărit filmarea şi mi se pare incredibilă tăria pe care a avut-o în acele momente. Văzându-l, ai impresia că altcineva era rănit, nu el”, a adăugat cms. şef Constantin Dancu.

ASIGURARE. Reprezentanţii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) acuză faptul că poliţiştii români nu beneficiază de asigurări. „În statele civilizate ale Uniunii Europene, poliţiştii au asigurări, pentru că aceasta este o meserie foarte riscantă şi niciodată nu ştii ce ţi se poate întâmpla. Pleci la serviciu, dar nu ştii dacă te vei întoarce acasă. Aceste asigurări ar trebui să fie făcute de stat, dar în ţara noastră protecţia poliţiştilor se face doar la nivel declarativ. Oricum, colegul nostru beneficiază de tot sprijinul pe care i-l putem acorda”, a declarat sinsp. George Caraivan, reprezentantul SNPPC la Constanţa. Peste 20 de agenţi din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere vor dona sînge pentru colegul lor internat în spitalul Floreasca din Capitală.

ACCIDENTAT ÎN MISIUNE. Amintim că agentul şef Gabriel Florescu, în vârstă de 33 de ani, a suferit răni grave sâmbătă seară, după ce a fost lovit de o maşină în timp ce se afla în misiune. Oamenii legii spun că acesta efectua cercetări la locul unui accident petrecut pe Drumul Naţional 3, între localităţile Pietreni şi Viişoara. Încheiase investigaţiile şi se afla în spatele laboratorului criminalistic mobil, care era parcat în afara carosabilului. Lucrătorul SPR urcase în autoutilitară echipamentul folosit pentru măsurători. În momentul în care a închis uşile dubei, a fost lovit de un autoturism Ford, condus dinspre Pietreni către Viişoara de Amet Emra, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Amzacea. „Gabriel Florescu a fost prins între Ford şi duba Poliţiei, pe care o parcase în afara şoselei şi care avea semnalele luminoase în funcţiune. În urma impactului, a suferit leziuni grave la piciorul stâng. A fost transportat la Spitalul Judeţean şi mai apoi la Bucureşti, unde, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva piciorul, care i-a fost amputat”, a declarat insp. Ciprian Sobaru, şeful Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa. Oamenii legii spun că şoferul Fordului obţinuse permisul de conducere în luna mai a acestui an.